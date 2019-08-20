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Медики назвали снижающее кровяное давление ягоды

Медики назвали снижающее кровяное давление ягоды
04:17 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Лучшее средство для этого – плоды черники, клубники, ежевики и черной смородины.

Ягоды, снижающие кровяное давление, назвали специалисты. В ходе экспериментов ученые предложили испытуемым включить в свой рацион определенную группу ягод, которые, по их мнению, помогут Ученые назвали снижающее кровяное давление ягоды восстановить давление.

Ученые из Университета Восточной Англии и Гарварда в ходе эксперимента постоянно следили за давлением своих пациентов.

Оказалось, что лучшее средство для этого – плоды черники, клубники, ежевики и черной смородины. Если ягод под рукой не оказалось, ученые предложили заваривать листья этих растений и употреблять вместо чая.

Так, по данным эксперимента, ягоды способны благоприятно влиять на сердечно-сосудистую систему. Исследование показало, что ежедневное употребление в пищу 150 граммов этих ягод буквально через две-три недели улучшают здоровье и приводят в норму давление и состояние сердца.

При этом специалисты заметили, что если под рукой не оказалось свежих ягод, то их прекрасно могут заменить сухие плоды.

По словам руководителей эксперимента, одни ягоды не смогут помочь пациентам, при их употреблении необходимо соблюдать диету и заниматься умеренными физичискими упражнениями, отказаться от напитков, содержащих кофеин и от табакокурения.

Советы медиков, когда и как правильно пить кофе

Врачи напоминают о том, что лечить высокое кровяное давление необходимо, так как оно способно утолщать артерии, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и даже инсультам.

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Все по теме:

Черная Смородина, Клубника, Ягоды, Кровяное давление, Черника, Ежевика, Полезные ягоды.
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