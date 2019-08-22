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Не переборщите: оптимальное количество меда на день

Не переборщите: оптимальное количество меда на день
17:38 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Узнайте, сколько меда можно съесть, чтобы не навредить здоровью и фигуре.

Мед благотворно влияет на организм, но иногда может причинить вред.

Диетологи советуют съедать не более двух столовых ложек меда в день, чтобы не пострадал организм. При этом лучшее время для употребления меда – первая половина дня.

В меде много витаминов и полезных веществ, в том числе антиоксиданты и фруктоза, снабжающая человека энергией. Действительно зарядиться и быть в тонусе поможет большое количество этого продукта. Но так как мед очень калориен, есть его много нельзя. Если имеется аллергия на продукты пчеловодства, от меда лучше совсем отказаться.

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При выборе сладкого лакомства специалисты рекомендуют обратить внимание на мед в сотах. Это гарант натуральности.

Многие во время простуды пьют чай с медом, но эксперты отрицают положительное влияние на здоровье такого чаепития. Ведь если вода горячая, мед теряет свои полезные свойства.

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Питание, Советы, Мед, Продукты, Еда.
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