Не переборщите: оптимальное количество меда на день

Новости шоу бизнеса:Узнайте, сколько меда можно съесть, чтобы не навредить здоровью и фигуре.

Мед благотворно влияет на организм, но иногда может причинить вред.

Диетологи советуют съедать не более двух столовых ложек меда в день, чтобы не пострадал организм. При этом лучшее время для употребления меда – первая половина дня.

В меде много витаминов и полезных веществ, в том числе антиоксиданты и фруктоза, снабжающая человека энергией. Действительно зарядиться и быть в тонусе поможет большое количество этого продукта. Но так как мед очень калориен, есть его много нельзя. Если имеется аллергия на продукты пчеловодства, от меда лучше совсем отказаться.

При выборе сладкого лакомства специалисты рекомендуют обратить внимание на мед в сотах. Это гарант натуральности.

Многие во время простуды пьют чай с медом, но эксперты отрицают положительное влияние на здоровье такого чаепития. Ведь если вода горячая, мед теряет свои полезные свойства.