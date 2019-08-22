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Не злоупотребляйте этим фруктом

Не злоупотребляйте этим фруктом
22:05 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Этот популярный фрукт может вредить организму.

Хотя диетологи часто советуют съедать каждый день пять порций фруктов минимум, недавно медики заявили, что употребление бананов может вредить организму.

Эксперты в области здравоохранения рекомендовали отказаться от привычки есть бананы по утрам.

Многие люди съедают на завтрак бананы, считая его полезным. Фрукты являются признанным компонентом здорового питания благодаря содержащимся в них витаминам, фитонутриентам, важным для организма минеральным веществам и клетчатке. Тем не менее, специалисты констатировали, что бананы не стоит есть натощак.

По мнению ученых, бананы, съеденные утром на пустой желудок, не смогут обеспечить организм необходимой ему для начала дня энергией. В них много сахара, который имеет способность быстро повышать уровень глюкозы в крови, в то время как организму нужна еда, которая будет способствовать стабилизации сахара в крови.

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По словам специалистов, в бананах содержится целый комплекс полезных нутриентов, но организм может усваивать их только вместе с другой пищей. Поэтому, говорят они, есть эти фрукты нужно не сами по себе, — а в сочетании с хлопьями, йогуртом или орехами.

Напомним, в состав бананов входят важнейшие для здоровья вещества, такие как магний, калий, витамин В6, влияющие на многие функции организма. Их употребление ученые связывают с целебным эффектом в отношении запоров, депрессии, слабого иммунитета.

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Питание, Продукты, Фрукты, Еда, Банан.
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