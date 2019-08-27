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Сухость губ: почему бальзам для губ это не лучшее решение проблемы

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Сухость губ: почему бальзам для губ это не лучшее решение проблемы
22:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:На самом деле не все бальзамы для губ являются качественными.

Сухость губ – довольно неприятный симптом. Чтобы устранить его, мы часто тщательно выбираем бальзамы для губ. Но почему-то после их использования мы не только не видим желаемого результата, а и испытываем еще больший дискомфорт и получаем трещинки на губах.

А все потому, что на самом деле не все бальзамы для губ являются качественными. Особенно те, которые можно приобрести на кассе в супермаркете. Кроме того, если сухость губ сохраняется после использования качественных бальзамов, проблема кроется не в косметике, а в вас самих, точнее – в аллергене, которым может быть один из ингредиентов бальзама для вашего организма, отмечают дерматологи.

Почему бальзам для губ не лучшее решение против их сухости

Много бальзамов содержат в своем составе витамин Е, и хотя значительное количество людей считают его идеальным увлажняющим ингредиентом, к сожалению, это не всегда так.

Группа американских ученых выяснила, что у 33 человек из 100 развивается контактный дерматит при наружном применении витамина Е. При этом сам витамин в целом винить нельзя, ведь одной из самых распространенных аллергенных форм является его синтетическая форма (dl-alpha-tocopherol). Если вы подозреваете, что губы трескаются из-за чувствительности к витамину Е, для начала выбирайте продукты, где он если не отсутствует, то хотя бы находится в конце списка ингредиентов, указанного на упаковке.

Ланолин

Ланолин – это воск животного происхождения, вырабатываемый сальными железами овец (производят его не животные: ланолин получают путем специальной щелочной обработки овечьей шерсти). Он часто входит в состав бальзамов для губ, ведь имеет способность хорошо смягчать кожу. Ланолин действительно хорошо увлажняет, но те средства, которые подходят для тела, не всегда так же хорошо подойдут для чувствительных губ.

И если вы поинтересуетесь, у скольких людей аллергия на ланолин, то удивитесь, каким высоким будет показатель.

Касторовое масло

Компонент, который содержится в большом количестве в различной косметике для губ. Масло получают из плодов клещевины, оно на 90% состоит из рицинолевой кислоты – именно она чаще всего и бывает аллергеном. Менее вероятно, но другие масла (кокосовое, миндальное и даже оливковое) могут быть аллергенами тоже.

Ароматизаторы

Ароматизаторы очень аллергенные. Конечно, настоящие духи не добавляют в бальзамы для губ, но ароматические добавки часто помогают производителям маскировать запахи слишком химических ингредиентов.

Наиболее вредные – это ароматизаторы, которые имеют запахи розы – гераниол (geraniol) и цитронеллол (citronellol), а также коричный альдегид (cinnamaldehyde) и мята перечная (рeppermint). Они могут быть получены как из синтетических, так и натуральных источников, поэтому то, что ваш бальзам для губ "100% натуральный" автоматически не означает, что он свободен от потенциальных аллергенов.

Пчелиный воск

Тут вопрос в первую очередь вызывает прополис – побочный продукт жизнедеятельности пчел, который в составе косметических средств часто смешивают с воском. Прополис – это своеобразный "клей" из древесной стружки и растительных смол, которым пчелы запечатывают щели и свободное пространство в улье. Авторитетное издание The Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences утверждает, что именно этот компонент может вызвать болезненную контактную реакцию кожи губ – от зуда и шелушения до трещин.

Губы человека могут рассказать о его здоровье

Фактор SPF

Солнцезащитные фильтры могут быть химическими, и тогда побочным эффектом ваших усилий по защите от солнца, вероятно, станет хроническое пересыхание губ. Исследования в области фитодерматологии и фотоиммунологии давно объявили косметику с защитным химическим экраном – фактором риска развития аллергических реакций. Избегайте наименований oxybenzone (также benzophenone-3), octinoxate, avobenzone, octisalate и octylcrylene на этикетках. Выбирайте солнцезащитный крем с минеральным экраном (физическим) – таким как оксид цинка или диоксид титана.

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Здоровье, Вред, Губы, Бальзам для губ, Сухость губ.
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