Медики назвали полезные свойства хурмы

Новости шоу бизнеса:Медики назвали восемь полезных свойств для здоровья организма такого тропического фрукта, как хурма.

Благодаря наличию множества витаминов и микроэлементов яркую ягоду можно употреблять как можно чаще, рекомендуют специалисты. В хурме содержатся витамины С, РР, Е, А и калий, кальций, железо, марганец, фосфор, магний, медь, йод. Все эти элементы оказывают благоприятное воздействие на состояние организма. Употребление ягоды помогает избавиться от авитаминоза, цинги и эффективны при малом количестве красных кровяных телец. Продукт имеет в два раза больше необходимых веществ, чем одно яблоко. Благодаря витамину А, усиливается противодействие развитию рака. Магний снижает риск образования камней в почках.

После потребления хурмы наблюдается улучшение работы желудочно-кишечного тракта. Содержащиеся в тропическому плоде антиоксиданты позволяют поддерживать кожу в тонусе. Хурма также помогает укрепить иммунную систему и снизить хрупкость сосудов.

Плод назначают своим пациентам некоторые кардиологи в лечебных и профилактических целях. Употребление хурмы позволяет быстрее выводить излишки воды из организма, что связано с плохой работой сердечно-сосудистой системы.

В хурме гликемический индекс довольно низкий. Это говорит о том, что уровень глюкозы в крови не повышается и не происходит скопление веществ в виде отложений жира. Продукт эффективен для снятия усталости после долгого тяжелого дня и повышения работоспособности. В качестве средства от боли в горле медики советуют применять раствор сока хурмы с теплой водой.

Специалисты обращают внимание: экзотический плод не стоит употреблять людям, имеющим нарушения функций поджелудочной железы и сахарный диабет, поскольку в продукте содержится сахароза. В недоспевших плодах есть тианин, для которого характерны вяжущие свойства. Люди, перенесшие открытые операции на желудке или кишечнике не должны есть хурму, так как это чревато появлением спаек.