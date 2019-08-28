Диетологи рассказали, чего не стоит делать после приема пищи

Новости шоу бизнеса:Некоторых вещей после принятия пищи лучше не делать.

Курить. Привычка затягиваться сигаретой после еды крайне вредна, и врачи советуют от нее избавляться. По их словам, курение в процессе переваривания пищи ведет к тому, что никотин усваивается вместе с едой, что во много раз усиливает его негативное воздействие на клетки и ткани организма.

Есть фрукты. Сразу после съеденных первого и второго фрукты употреблять не нужно – это нарушает нормальный процесс пищеварения. Фрукты следует употреблять или за час до еды, или спустя час после нее.

Пить чай. Многие специалисты отмечают, что еду лучше запивать обычной чистой водой, но не чаем – в нем содержатся многообразные вещества, в том числе те, которые могут затруднять усвоение питательных веществ.

Расстегивать тесный пояс. Если прием пищи сделал тесной одежду, не стоит стремиться сразу к тому, чтобы освободиться от ее давления. После того, как тесный пояс будет расстегнут, еда из верхнего отдела желудка может упасть вниз сразу большой массой, что вызовет проблемы с пищеварением.

Засыпать. После еды нередко клонит в сон, но если потакать этому желанию, здоровье может ощутимо пострадать. В положении лежа в пищевод из желудка проникают пищеварительные соки, которые активнее выделяются после приема пищи. Под их действием может пострадать нежная слизистая органа, ее ожоги способны стать причиной онкологических процессов.

Гулять. Если начать двигаться сразу после еды, это может стать причиной кислотного рефлюкса и несварения желудка. Отправляться на пешую прогулку следует не ранее, чем через 20 минут.