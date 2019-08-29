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Четверг, 29.08.2019
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Полезные продукты, которые снимают усталость

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Полезные продукты, которые снимают усталость
00:10 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Обязательно найдите баланс между работой и отдыхом, иначе усталость станет хронической.

  • 1

    Орехи

    Орехи богаты витаминами группы В, а также магнием. Такой «коктейль» укрепляет нервы и помогает снять напряжение. 

  • 2

    Куриные яйца 

    Этот продукт содержит много витамина D, который благотворно влияет на организм. Также в яйцах много холина, он улучшает импульсы в мозге. 

  • 3

    Морепродукты

    Морепродукты содержат много йода. Он влияет на работу щитовидной железы. Если в организм поступает его мало, это приводит к быстрому упадку сил. 

  • 4

    Жирные сорта рыбы

    Скумбрия, форель, лосось – все они содержат насыщенные жирные кислоты –Омега-3. Также в них много витаминов группы В, которые благотворно влияют на нервную систему и мозг человека. 

  • 5

    Овсяная каша 

    Недаром ее рекомендуют есть на завтрак детям. Овсяная каша содержит в себе магний и фосфор. Они помогают взбодриться и активизировать деятельность нервной системы.

Названы продукты, которые могут вызвать сонливость

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Морепродукты, Продукты, Орехи, Здоровые, Овсяная каша, Куриные яйца, Совет медиков, Жирные сорта рыбы.
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