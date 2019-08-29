Полезные продукты, которые снимают усталость

Орехи
Орехи богаты витаминами группы В, а также магнием. Такой «коктейль» укрепляет нервы и помогает снять напряжение.
Куриные яйца
Этот продукт содержит много витамина D, который благотворно влияет на организм. Также в яйцах много холина, он улучшает импульсы в мозге.
Морепродукты
Морепродукты содержат много йода. Он влияет на работу щитовидной железы. Если в организм поступает его мало, это приводит к быстрому упадку сил.
Жирные сорта рыбы
Скумбрия, форель, лосось – все они содержат насыщенные жирные кислоты –Омега-3. Также в них много витаминов группы В, которые благотворно влияют на нервную систему и мозг человека.
Овсяная каша
Недаром ее рекомендуют есть на завтрак детям. Овсяная каша содержит в себе магний и фосфор. Они помогают взбодриться и активизировать деятельность нервной системы.