Полезные продукты, которые снимают усталость

1 Орехи Орехи богаты витаминами группы В, а также магнием. Такой «коктейль» укрепляет нервы и помогает снять напряжение.

2 Куриные яйца Этот продукт содержит много витамина D, который благотворно влияет на организм. Также в яйцах много холина, он улучшает импульсы в мозге.

3 Морепродукты Морепродукты содержат много йода. Он влияет на работу щитовидной железы. Если в организм поступает его мало, это приводит к быстрому упадку сил.

4 Жирные сорта рыбы Скумбрия, форель, лосось – все они содержат насыщенные жирные кислоты –Омега-3. Также в них много витаминов группы В, которые благотворно влияют на нервную систему и мозг человека.