Проблема целлюлита: как не допустить появление

Новости шоу бизнеса:Если вы пока не страдаете от целлюлита — вы либо еще слишком молоды, либо у вас хорошие гены.

Однако если эта проблема вам знакома, вот несколько советов, которые не только укрепят ваше здоровье, но и предотвратят формирование или дальнейшее развитие целлюлита.

Вставайте и двигайтесь как можно больше! Каждый день начинайте с энергичной зарядки, особенно если у вас сидячая работа. Бегайте, гуляйте, танцуйте, катайтесь на велосипеде или роликах, чтобы стимулировать циркуляцию крови в организме.

Особое внимание уделите области ниже талии (именно она чаще всего подвержена целлюлиту).

Начните регулярные занятия аэробикой. Чтобы поддерживать ваши мышцы в тонусе, регулярно выполняйте упражнения с поднятием грузов. Они действительно заставляют вас попотеть и убирает жир с бедер и ягодиц. Результат виден уже через 10 дней.

Пейте как можно больше воды. Она способствует выведению токсинов из организма.

Соблюдайте правильную, сбалансированную диету. Старайтесь потреблять цельную нерафинированную пищу. Снижайте количество рафинированных и чистых углеводов, содержащихся в белой муке, сахаре и сахарозаменителях, чипсах, пирожных, печенье, крекерах, попкорне, картофеле фри. Такие крахмало- и сахаросодержащие продукты могут привести к повышению веса и задержке жидкости в организме.

Бойтесь соленой пищи как чумы! Соль вызывает задержку воды в организме, из-за чего кожа может выглядеть опухшей и обрюзгшей. Это провоцирует появление целлюлита.

Любой ценой бросьте курить и обходите стороной места для курения. Курение ухудшает кровообращение. Из-за сигарет в вашу кровь попадает огромное количество вредных веществ.

Попробуйте заняться йогой. Если вы никогда не занимались по классу "йога для сильных", вы можете думать, что йога подходит для людей, которые не могут делать энергичных упражнений. Это утверждение далеко от истины. Люди, занимающиеся йогой, выполняют серии упражнений, укрепляющих ваши мышцы, используя вес собственного тела в качестве сопротивления. Йога заряжает организм энергией и растягивает мышцы, делая фигуру более подтянутой. Она улучшает координацию и прекрасно снимает стресс.

Чистите вашу кожу сухой щеткой. Эта замечательная техника помогает поддерживать в тонусе ваш организм, отшелушивать частички сухой кожи.

Сведите к минимуму потребление алкоголя и кофеина. Они вносят дополнительные токсины в ваш организм и лишают его многих питательных веществ, которые являются основой для здоровой кожи.

Сохраняйте свой вес в нормальных для здоровья пределах. Лишний вес также приводит к целлюлиту.