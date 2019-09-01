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Вы не поверите: назван продукт, предотвращающий рак

Вы не поверите: назван продукт, предотвращающий рак
18:51 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Ученые выявили невероятные свойства сыра, о которых вы не знали.

Полезные свойства сыра во многом объясняются его пищевой ценностью.

Сыр не считается диетическим продуктом, ведь он достаточно жирный.

Но в нем содержится спермидин – вещество, которое предупреждает развитие фиброза печени и гепатоцеллюлярной карциномы – двух самых распространенных видов рака печени.

Ученые также выяснили, что сыр улучшает работу иммунной системы. Небольшой кусок сыра хорошо влияет на работу иммунной системы у пожилых людей. При условии, что они употребляют сыр регулярно.

Также исследователи доказали так называемый "французский парадокс". Из-за большого количества сыров в рационе французов, представители этого народа живут долго и меньше болеют, а также реже страдают болезнями сердца. Поэтому сыр влияет на долголетие и здоровую жизнь.

Какие "вредные" продукты помогают расщеплять жир

Ученые американской Академии общей стоматологии в 2013 году заявили, что сыр помогает сохранить зубы. Сыр создает защитную пленку вокруг эмали и таким образом защищает зубы от повреждений и порчи.

Эксперименты показали, что если уменьшить ежедневное количество калорий и увеличить потребление сыра, йогурта и нежирного молока, то это помогает человеку худеть быстрее. В частности речь идет о жировые отложениях на животе.

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Все по теме:

Рак, Сыр, Онкология, Молочные продукты, Иммунная система.
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