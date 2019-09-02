"Осенняя депрессия": причины и как с ней бороться

Новости шоу бизнеса:Как избавиться от осенней депрессии.

Осень – отличное время, чтобы научиться получать удовольствие от простых вещей. Это не только поднимет настроение, но и избавит от сезонной депрессии.

О причинах возникновения осенней депрессии рассказала психолог Елена Рыхальская, передает «Обозреватель».

Она поделилась несколькими практическими советами, которые помогут справиться с хандрой. Психолог отметила, что если раньше осенняя депрессия начиналась в сентябре, то сейчас в связи с изменением погодных условий она "сместилась" на октябрь.

Она пояснила, что депрессивное состояние в этот период во многом обусловлено объективными причинами: недостатком витамина D, серостью, физиологической перестройкой организма.

"С точки зрения психологии есть один очень хороший секрет. Наша нервная система реагирует на маленькие удовольствия так же, как и на большие. Например, вы съели любимую конфету или вам подарили машину. Вроде бы – абсолютно несравнимые вещи. Но мозг все воспринимает намного проще. Идет подача импульса удовольствия, независимо от масштабности", – рассказала Рыхальская.

По ее словам, "кормить" свою нервную систему маленькими удовольствиями (и не только гастрономическими!) нужно регулярно. Также психолог посоветовала "насыщать" мир вокруг себя яркими красками. "Большая ошибка – надевать что-то серенькое, черное, удобное. Ничего подобного.

Наоборот, необходимо одеваться в яркие цвета – оранжевый, желтый. Зонт должен быть ярким. Даже белье должно быть с какими-то покемонами, цветочками, смешными рисунками..." – предложила она. Кроме того, подчеркнула Рыхальская, осенью крайне нежелательно принимать глобальные решения: менять работу, место жительства, расставаться с партнером.

"Это все нужно оставить на потом. На конец осени – минимум", – порекомендовала специалист.

"Если у вас есть возможность, хорошо в октябре ехать в теплые страны. Когда хорошо отдохнешь, наберешься эндорфинов, того же витамина D... то и осенней депрессии не будет", – добавила она.

Рыхальская отметила, что если период плохого настроения длится дольше 2-3 дней и человек не "переключается", то первая форма стресса переходит во вторую, справиться с которой уже гораздо сложнее.