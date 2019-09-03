Названы польза и вред для здоровья инжира

Новости шоу бизнеса:Чем полезен инжир для организма и как правильно его употреблять.

Инжир, он же смоковница, он же фига – вкусный и полезный плод желтого, зеленого и даже фиолетового цвета, более знакомый нам в сушеном виде. Его основной сезон начинается в августе и длится до поздней осени.

Инжир полезен как в свежем, так и в сушеном виде. Он является профилактическим средством от рака, нормализует деятельность щитовидной железы и применяется в качестве народного средства при лечении бронхита.

Инжир богат витаминами и микроэлементами

Инжир зеленый, инжир вяленый или же инжир сушеный – все они полезны для нашего организма. Но если есть возможность, все же лучше употреблять свежие, еще не потемневшие плоды.

Это известный источник витаминов и микроэлементов. В частности, в нем с достаточном количестве содержатся витамины группы В, А, С, К, Е и бета-каротин, а также минеральные вещества – калий, кальций, магний, фосфор и железо, благодаря чему мы получаем все необходимые компоненты для нормальной работы организма и крепкого иммунитета.

Примечательно, что по содержанию калия инжир уступает только орехам, а вот железа в инжире даже больше, чем в яблоках.

Инжир – профилактика от стресса

Благодаря большому количеству железа и калия инжир полезен для нервной и сердечно-сосудистой систем. Также он способствует снижению уровня холестерина, и поэтому считается полезным для профилактики атеросклероза.

Инжир способствует работе кишечника

В мякоти плода содержится клетчатка, необходимая для правильного пищеварения. Инжир обладает легким слабительным действием и налаживает работу желудочно-кишечного тракта.

Инжир лечит кашель

Мякоть инжира является отличным жаропонижающим средством, поэтому его с успехом применяют при высокой температуре. Также инжир, сваренный в молоке, прекрасно помогает при сухом кашле и простуде.

Инжир помогает избавиться от анемии

Благодаря высокому содержанию в своем составе железа инжир считается отличным средством для борьбы с анемией, особенно в составе витаминной смеси с орехами и медом.

Инжир способствует похудению

Свежие плоды инжира, при своей низкой калорийности, хорошо утоляют голод и надолго дарят ощущение сытости, так что являются хорошим средством для борьбы с лишним весом.

Калорийность инжира и как правильно его есть

Свежий инжир содержит 49 ккал на 100 г продукта, а сушеный – 257 ккал на 100 г.

Из плодов инжира варят варенье, джем, с ними готовят мясо, салаты, из них делают вино. Так как свежий инжир обладает мягким и нейтральным сладким вкусом, он отлично дополняет насыщенные сыры и выдержанные окорока (прошутто, серано).

Сушеный инжир едят так же, как изюм или другие сухофрукты. Чтобы он стал более сочным и мягким, его можно предварительно замочить в воде или фруктовом соке.

Кому нельзя употреблять инжир

Даже самый полезный продукт следует употреблять со знанием меры и осторожности. Инжир можно есть не более 4-5 штук в день, чтобы не возникло проблем с желудком и кишечником. Большая доза может привести к серьезному расстройству.

Также важно помнить об умеренности людям, страдающим гастритом и сахарным диабетом. Кроме того, инжир противопоказан людям с язвенной болезнью желудка, заболеваниями почек, воспалительными процессами в кишечнике, подагрой.