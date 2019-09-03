Названы продукты, которые можно использовать в косметических целях (Фото)

1 Каждая женщина знает, что натуральная косметика гораздо лучше той, что напичкана химией, но в магазинах очень сложно отыскать органическую продукцию или если это все-таки удастся сделать, она будет стоить немалых денег. Авокадо Авокадо содержит в своем составе очень много витаминов и минералов. Регулярное употребление этого продукта оздоравливает организм и укрепляет иммунитет. Впрочем, авокадо полезен не только для приема внутрь. Вы можете использовать его сразу в нескольких целях: для стимулирования роста волос и для избавления от мешков под глазами. В первом случае нанесите мякоть авокадо на волосы, наденьте шапочку и походите так полчаса. Затем смойте маску теплой водой. Второй вариант подразумевает нанесения кашицы из авокадо на область под глазами. Подержите маску 10-15 минут, а затем аккуратно удалите водой. Вуаля!

2 Оливковое масло Оливковое масло применяется в косметологии уже давно. Оно обладает прекрасным увлажняющим эффектом и питает кожу витаминами и минералами. Подойдет оливковое масло как для лица, так и для тела. Возьмите ватный диск, смочите его в небольшом количестве оливкового масла и нанесите на лицо. Через 15–10 минут смойте масло теплой водой. На тело оливковое масло можно наносить руками. Процедура смывания та же.

3 Кофе Лучше кофейного скраба еще ничего не придумали. Приготовить его в домашних условиях очень просто. Вот лишь один возможный рецепт. Смешайте 200 граммов кофе, 100 миллилитров миндального масла, 100 граммов соли и 100 граммов сахара. Сперва смешайте сухие ингредиенты, а затем добавьте масло. Замешайте скраб. Наносите его на распаренную кожу. Эффект вас приятно удивит!

4 Шампанское Шампанскому по силам вернуть блеск вашим волосам. Помойте голову, промокните волосы полотенцем и распределите шампанское от корней до кончиков волос. Оставьте его на 5–10 минут, а затем смойте прохладной водой. И вот ваша шевелюра блестит так, как никогда еще не блестела.

5 Мед Обнаружили на своих боках и ягодицах первые признаки целлюлита? Не спешите отчаиваться. Обратите внимание на натуральные средства, например, на мед. Перед ванной нанесите небольшое количество меда на проблемную область и разомните руками или с помощью специальных махровых перчаток в течение 5–10 минут. Затем смойте мед теплой водой. если вы совместите эту процедуру с правильным питанием и физическими нагрузками, то скоро от целлюлита не останется и следа.

6 Банан Банан не только сладкий фрукт, но и полезный. Можно с его помощью укрепить здоровье, а можно стать еще красивее. Банан поможет увлажнить губы и сделать их мягкими. Для большего эффекта мякоть банан можно смешать с небольшим количеством меда. Просто оставьте такую маску на губах на 15–20 минут, а затем смойте теплой водой. Кстати, в бананах очень много витаминов группы В, которые положительно влияют на настроение, а значит, дарят улыбку. А с искренней улыбкой каждая женщина становится еще красивее.

7 Клубника Клубника поможет вам отбелить зубы. Так что если хотите блистать своей улыбкой и сводить с ума окружающих, запоминайте, что нужно делать. Промойте клубнику и разомните ее вилкой в кашицу. Нанесите получившуюся смесь на зубы и немного потрите (легонько). Вот и весь секрет. Вы можете удивиться, как же так, ведь клубника представляет собой весьма яркую ягодку. Просто в ней содержится яблочная кислота, которая удаляет темный налет с эмали зубов.