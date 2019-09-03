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Все дело в рыбе: медики рассказали о пользе селедки

Все дело в рыбе: медики рассказали о пользе селедки
21:46 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:По словам специалистов, рекомендовано употребление рыбы жирных сортов и морепродуктов более трех раз в неделю.

По словам эксперта, чем меньше рыбы употребляет человек, тем больше его организму не хватает важных элементов.

Он отметил, что рыбе и морепродуктах есть жирные кислоты, такие как Омега-3 и Омега-6. Как правило, человеческому организму не хватает как раз этих кислот, которые восстанавливают эндотелий — пласт клеток, которые располагаются на внутренних поверхностях кровеносных и лимфатических сосудов. Именно они, по словам эксперта, составляют защитные механизмы.

Доктор подчеркнул, что есть два типа рыб – содержащие жиры и наоборот.

"Человеку необходимо съедать больше жирной рыбы, в которой находится большое содержание этих жиров. Такой рыбой явояется селедка", — добавил эксперт.

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Также в рыбе, особенно в некоторых видах, таких как селедка или лосось установлено большое содержание жирных кислот, белков и магния, которые противостоят развитию мутированных клеток.

Помимо раковых опухолей, говорят специалисты, рыба приносит пользу при развитии сердечно-сосудистых заболеваний и снижает холестерин в крови.

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Здоровье, Рыба, Селедка, Советы медиков.
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