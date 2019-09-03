Названы случаи, когда опасно посещать сауну (Фото)

В случае некоторых нарушений сауна может оказаться попросту опасной.
Варикоз. Варикозная болезнь делает сосуды очень уязвимыми: они увеличиваются в объеме, при этом истончаются стенки, образуются узлы. Медики отмечают, что банные процедуры при варикозе противопоказаны в связи с тем, что высокие температуры могут негативно воздействовать на стенки вен, способствовать их еще большему истончению. Особая опасность посещения сауны для людей с варикозом состоит в том, что оно ведет и к поражению здоровых сосудов, позволяя заболеванию прогрессировать.
Но также при этом значительно повышается риск попадания тромбов в кровоток. В варикозных узлах нередко образуются кровяные сгустки, тромбы, которые при повышении внешней температуры могут отрываться от стенок. При попадании тромбов в кровь резко повышается риск смертельных сердечно-сосудистых катастроф.
Вегето-сосудистая дистония. Для данного синдрома характерны такие проявления, как нарушение кровообращения головного мозга, сужение или спазмы сосудов, повышение артериального давления. Горячий воздух и сильная влажность при таких симптомах могут быть опасными, поскольку они влияют на состояние сосудов и на темп кровообращения, на свойства крови. У людей со слабыми сосудами нахождение в сауне может привести к скачку давления, потере сознания, гипертоническому кризу, инфаркту, инсульту.
Кожные заболевания. Сауна усугубляет имеющиеся проблемы с кожей, обостряет воспалительные процессы в подкожной клетчатке, а также в более глубоких слоях. При дерматологических заболеваниях барьерные свойства кожи и так нарушены - в условиях парилки это нарушение барьерной функции может посодействовать более активному размножению патогенной флоры и проникновению бактерий сквозь поверхность кожи глубоко внутрь.
Головная боль. Любая головная боль является противопоказанием для посещения сауны. Специалисты напоминают, что причинами головной боли может быть множество факторов.
Прогревание, которому человек подвергается в сауне, может ненужным образом усилить наиболее неблагоприятные процессы, следствием которых становится боль в голове.