Названы случаи, когда опасно посещать сауну (Фото)

Варикоз. Варикозная болезнь делает сосуды очень уязвимыми: они увеличиваются в объеме, при этом истончаются стенки, образуются узлы. Медики отмечают, что банные процедуры при варикозе противопоказаны в связи с тем, что высокие температуры могут негативно воздействовать на стенки вен, способствовать их еще большему истончению. Особая опасность посещения сауны для людей с варикозом состоит в том, что оно ведет и к поражению здоровых сосудов, позволяя заболеванию прогрессировать.

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Но также при этом значительно повышается риск попадания тромбов в кровоток. В варикозных узлах нередко образуются кровяные сгустки, тромбы, которые при повышении внешней температуры могут отрываться от стенок. При попадании тромбов в кровь резко повышается риск смертельных сердечно-сосудистых катастроф.

Вегето-сосудистая дистония. Для данного синдрома характерны такие проявления, как нарушение кровообращения головного мозга, сужение или спазмы сосудов, повышение артериального давления. Горячий воздух и сильная влажность при таких симптомах могут быть опасными, поскольку они влияют на состояние сосудов и на темп кровообращения, на свойства крови. У людей со слабыми сосудами нахождение в сауне может привести к скачку давления, потере сознания, гипертоническому кризу, инфаркту, инсульту.