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Названы случаи, когда опасно посещать сауну (Фото)

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Названы случаи, когда опасно посещать сауну (Фото)
19:40 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Хотя сауна обладает целым спектром полезных для здоровья свойств, посещать ее следует не всем.

  • 1

    В случае некоторых нарушений сауна может оказаться попросту опасной.

    Варикоз. Варикозная болезнь делает сосуды очень уязвимыми: они увеличиваются в объеме, при этом истончаются стенки, образуются узлы. Медики отмечают, что банные процедуры при варикозе противопоказаны в связи с тем, что высокие температуры могут негативно воздействовать на стенки вен, способствовать их еще большему истончению. Особая опасность посещения сауны для людей с варикозом состоит в том, что оно ведет и к поражению здоровых сосудов, позволяя заболеванию прогрессировать.

  • 2

    Но также при этом значительно повышается риск попадания тромбов в кровоток. В варикозных узлах нередко образуются кровяные сгустки, тромбы, которые при повышении внешней температуры могут отрываться от стенок. При попадании тромбов в кровь резко повышается риск смертельных сердечно-сосудистых катастроф.

    Вегето-сосудистая дистония. Для данного синдрома характерны такие проявления, как нарушение кровообращения головного мозга, сужение или спазмы сосудов, повышение артериального давления. Горячий воздух и сильная влажность при таких симптомах могут быть опасными, поскольку они влияют на состояние сосудов и на темп кровообращения, на свойства крови. У людей со слабыми сосудами нахождение в сауне может привести к скачку давления, потере сознания, гипертоническому кризу, инфаркту, инсульту.

  • 3

    Кожные заболевания. Сауна усугубляет имеющиеся проблемы с кожей, обостряет воспалительные процессы в подкожной клетчатке, а также в более глубоких слоях. При дерматологических заболеваниях барьерные свойства кожи и так нарушены - в условиях парилки это нарушение барьерной функции может посодействовать более активному размножению патогенной флоры и проникновению бактерий сквозь поверхность кожи глубоко внутрь.

  • 4

    Головная боль. Любая головная боль является противопоказанием для посещения сауны. Специалисты напоминают, что причинами головной боли может быть множество факторов.

    Прогревание, которому человек подвергается в сауне, может ненужным образом усилить наиболее неблагоприятные процессы, следствием которых становится боль в голове.

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Здоровье, Сауна, Советы медиков, Когда опасно посещать сауну, Посещение сауны.
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