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Какие фрукты понизят кислотность желудка

Какие фрукты понизят кислотность желудка
09:28 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые говорят, то побочные эффекты проявляются на фоне недостаточного потребления жидкости и частых перекусов.

Важная информация для тех, кто страдает от изжоги 

Исследователи из Индии сообщили, что есть определенные фрукты, которые стоит употреблять в пищу тем, кто страдает от повышенной кислотности желудка. 

Оказалось, что людям, которые часто после еды испытывают изжогу или жжение стоит правильно планировать свое меню и проблем можно избежать. Для этого важно отказаться от продуктов, которые увеличивают кислотность желудка. Среди фруктов много таких — например, это делают все цитрусовые. Поэтому есть их в больших количествах не стоит, как не стоит есть их и на голодный желудок, поскольку это может вызывать боль, жжение и проблемы с пищеварением. 

Кроме того, ученые опубликовали список фруктов, понижающих естественным образом кислотность желудка. Особенно полезной эта информация будет в летний период, когда люди начинают активно покупать свежие фрукты и есть их в больших количествах. Это может быть опасно для тех, у кого уже есть проблемы с желудочно-кишечным трактом и в особенности с повышенной кислотностью. 

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Чтобы избежать всех этих проблем, ученые советуют употреблять в пишу бананы: они могут быстро и просто решить эту проблему, поскольку уже через несколько минут после употребления их в пищу кислотность начинает снижаться и может пройти изжога и другие связанные с ней неприятные ощущения. 

Кроме того, людям с повышенной кислотностью стоит употреблять в пищу арбузы и дыни. Они богаты антиоксидантами и клетчаткой, что также благотворно влияет на кислоту желудка, а кроме того, помогает восстанавливать водно-соляной баланс.

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Здоровье, Фрукты, Желудок, Учение, Совет медиков.
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