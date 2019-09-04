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Продукты, которые отлично заменят жирное мясо (Фото)

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Продукты, которые отлично заменят жирное мясо (Фото)
10:21 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Жирные мясные продукты могут вредить человеческому организму - это факт, неоднократно доказанный учёными. Однако не обязательно всегда упиваться такими блюдами.

  • 1

    Нежирные сорта мяса

    Мясо в первую очередь является источником белка. Если жирное мясо наносит вред организму, то логично заменить его нежмрными сортами. Отличной альтернативой станут кролик, курица, индейка, говядина. Разумеется, даже уэтих видов мяса есть кусочки пожирнее, например, бедра курицы содержат больше жира, нежели грудка.

  • 2

    Рыба

    Треска, окунь, хек, сибас, дорадо - это замечательная альтернатива жирному мясу. Польза такого продукта заключается в первую очередь в омега-3 полиненасыщенныз жирных кислотах.

  • 3

    Яичный белок

    Жирное мясо всегда можно заменить на Белок яиц. Он является хорошим источником протеина, к тому же легко усваивается. Благодаря этому подходит для перекуса и послетренировочного времени.

  • 4

    Бобовые продукты

    Белок может быть и растительным. В таком случае идеально подойдут бобовые продукты. К ним относят чечевицу, фасоль, горох и другие.

  • 5

    Нежирные сорта сыра

    Низкокалорийный сыр станет достойной альтернативой жирному мясу. В них есть Белок - казеин, содержащий аминокислоты, необходимые организму.

Этот продукт поможет существенно снизить уровень холестерина

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Здоровье, Мясо, Рыба, Продукты питания, Еда, Яичный белок, Жирное мясо, Советы медиков.
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