Скачать
Четверг, 05.09.2019
Главные события 4 августа: увольнения Кличко и Супрун, указы Зеленского, Беленюк едет на чемпионат мира
Главные события 4 августа: увольнения Кличко и Супрун, указы Зеленского, Беленюк едет на чемпионат мира
СБУ расследует возможную государственную измену на предприятии "Мотор Сич"
СБУ расследует возможную госизмену на предприятии "Мотор Сич"
Отбор Евро-2020: какие матчи нас ждут 5 сентября
Отбор Евро-2020: какие матчи нас ждут 5 сентября
Приметы и обряды на 5 сентября - Луп-брусничник
Приметы и обряды на 5 сентября - Луп-брусничник

ТОП 8 идеальных продуктов для защиты сосудов от старения (Фото)

Смотрите фото (9)
ТОП 8 идеальных продуктов для защиты сосудов от старения (Фото)
07:59 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Сосуды стареют вместе с организмом, в связи с чем растет риск инфаркта и инсульта.

  • 1

    Рыба. Семга, тунец, палтус, сардина, сельдь и скумбрия – это идеальные защитники сосудов от «плохого» холестерина. Мощное противовоспалительное действие дают содержащиеся в них полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Медики рекомендуют употреблять рыбу дважды в неделю.

  • 2

    Чеснок. Этот овощ эффективен в деле снижения уровень холестерина в крови, а также разжижает кровь и нормализует артериальное давление. Чеснок обладает выраженным противовоспалительным и антисклеротическим действием.

  • 3

    Свекла. Защищает сосуды от потери эластичности, снижает в них воспаление, оказывает эффект профилактики гипертонии.

  • 4

    Тыква. Идеальная для укрепления стенок сосудов, предотвращения холестериновых скоплений в них. Семечки тыквы обеспечивают организм цинком и L-аргинином, очень полезных для сердца.

  • 5

    Куркума. Содержит терпены и фитостерол, которые борются с воспалением, снижают холестерин и сахар в крови, поддерживают гормональный фон и защищают от старческого слабоумия. Куркума делает сердце более выносливым.

  • 6

    Лук. Регулярное употребление репчатого лука позволяет снизить уровень холестерина, уменьшить воспалительную реакцию на внутренней оболочке сосудов, препятствует формированию кровяных сгустков, грозящих стать тромбами.

  • 7

    Сельдерей. Насыщенный калием и магнием, он укрепляет сердечную мышцу, избавляет от отечности и уменьшает артериальное давление на стенки сосудов.

  • 8

    Имбирь. Благодаря потреблению имбиря кровь становится менее вязкой, а сосуды – более прочными. Также имбирь помогает нормализовать уровень глюкозы в крови.

    По мере старения снижается эластичность сосудистых тканей, а на их стенках становится больше холестериновых бляшек, что затрудняет процесс прохождения крови и сгущает ее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Свекла, Имбирь, Рыба, Продукты питания, Еда, Старение, Чеснок, Тыква, Сосуды, Лук, Сельдерей, Куркума, Организм человека, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кабмин увольняет замминистров: кто в "черном" списке
02 Гороскоп на завтра, 5 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленского попросили вернуть Кличко обратно
04 Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за контрабанду янтаря
05 Гончарук: Мы очень хотим открыть здание правительства максимально
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Иран дает Европе еще два месяца, чтобы спасти &quot;ядерную сделку&quot;
Иран дает Европе еще два месяца, чтобы спасти СВПД
Холода продолжаются: прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
Прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
На Багамах ураган &quot;Дориан&quot; унес жизни 20 человек
На Багамах ураган "Дориан" унес жизни 20 человек
Рецепт дня: картофельный суп-пюре
Рецепт дня: картофельный суп-пюре
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь