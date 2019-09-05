ТОП 8 идеальных продуктов для защиты сосудов от старения (Фото)

1 Рыба. Семга, тунец, палтус, сардина, сельдь и скумбрия – это идеальные защитники сосудов от «плохого» холестерина. Мощное противовоспалительное действие дают содержащиеся в них полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Медики рекомендуют употреблять рыбу дважды в неделю.

2 Чеснок. Этот овощ эффективен в деле снижения уровень холестерина в крови, а также разжижает кровь и нормализует артериальное давление. Чеснок обладает выраженным противовоспалительным и антисклеротическим действием.

3 Свекла. Защищает сосуды от потери эластичности, снижает в них воспаление, оказывает эффект профилактики гипертонии.

4 Тыква. Идеальная для укрепления стенок сосудов, предотвращения холестериновых скоплений в них. Семечки тыквы обеспечивают организм цинком и L-аргинином, очень полезных для сердца.

5 Куркума. Содержит терпены и фитостерол, которые борются с воспалением, снижают холестерин и сахар в крови, поддерживают гормональный фон и защищают от старческого слабоумия. Куркума делает сердце более выносливым.

6 Лук. Регулярное употребление репчатого лука позволяет снизить уровень холестерина, уменьшить воспалительную реакцию на внутренней оболочке сосудов, препятствует формированию кровяных сгустков, грозящих стать тромбами.

7 Сельдерей. Насыщенный калием и магнием, он укрепляет сердечную мышцу, избавляет от отечности и уменьшает артериальное давление на стенки сосудов.