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Продукты, которыми нежелательно заедать алкоголь (Фото)

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Продукты, которыми нежелательно заедать алкоголь (Фото)
01:05 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы вечеринка не превратилась в неприятность, следует знать, какие продукты несовместимы с алкоголем.

  • 1

    Энергетик

    Энергетики содержат вещества, которые повышают артериальное давление, а также вызывают спазмы сосудов головного мозга. Если эти напитки смешать с алкоголем, то такая смесь может нарушить работу почек, а также повлечь судороги и развитие сердечной аритмии. 

  • 2

    Маринады

    Комбинация маринованных овощей и алкоголя может негативно отразиться на печени и почках. Ведь для их приготовления используют уксус. Если вам хочется закусить алкоголь чем-то кислым, то лучше предпочесть соленый огурец или квашеную капусту. 

  • 3

    Газированные напитки

    В газированной воде есть углекислый газ, который раздражает слизистую оболочку желудка и таким образом способствует быстрому всасыванию спирта. В результате человек быстро пьянеет. 

  • 4

    Помидоры

    Если алкоголь закусывать помидорами, то это может вызвать проблемы с пищеварением. Однако продукты переработки помидоров (томатная паста, кетчуп, соус) такого эффекта не вызывают, поэтому помидоры в собственном соку и сок можно употреблять. 

  • 5

    Сладости

    Шоколад в сочетании с алкоголем нагружает поджелудочную железу, от чего вы почувствуете боль в животе и спазмы. 

  • 6

    Жирное мясо

    Во время употребления алкоголя лучше откажитесь от жареного мяса. Замените его печеным или отварным. А еще лучше – рыбой. 

  • 7

    Фрукты

    Фрукты только усилят процесс брожения алкоголя. 

  • 8

    Кофе

    Смесь алкоголя и кофе создает опасность гипертонического криза или спазма сосудов головного мозга.

Врачи назвали полезную альтернативу утреннему кофе

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Помидоры, Сладости, Кофе, Фрукты, Газированные напитки, Закуска, Енергетик, Жирное мясо, Совет медиков, Здоровие, Маринады.
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