Опасней, чем считалось: Болезни, которые могут оказаться следствием депрессии

Новости шоу бизнеса:Исследователи выяснили, как депрессия связана с другими заболеваниями.

Ученые пришли к выводу, что депрессия в том или ином виде связана с 20 разными заболеваниями, которые сами, на первый взгляд, почти не соотносятся друг с другом.

Австралийские исследователи провели анализ связи между большим депрессивным расстройством и 900 другими заболеваниями. Для этого Анвар Мулугета (Anwar Mulugeta) и его коллеги изучили геномные данные, взятые из записей Британского биобанка и затрагивающие 340 тысяч человек.

Как оказалось, предрасположенность к большому депрессивному расстройству повышает риск 20 других опасных заболеваний, например:

воспаление пищевода;

неинфекционный гастроэнтерит;

желудочно-кишечные кровотечения;

кишечные инфекции E.coli;

расстройства мочевыделительной системы;

астма;

болезненное дыхание;

нарушения липидного обмена;

ишемическая болезнь сердца.

Такие болезни, на первый взгляд, никак не связаны между собой, но у исследователей иная точка зрения на этот счет. По их мнению, депрессия может быть причиной всех этих недугов, а не наоборот, поскольку она негативно влияет на весь организм. Отдельные болезни пищеварительного тракта могут быть вызваны приемом антидепрессантов.

Однако ученым еще предстоит детально проанализировать все вышеперечисленные проблемы.