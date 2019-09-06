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Опасней, чем считалось: Болезни, которые могут оказаться следствием депрессии

Опасней, чем считалось: Болезни, которые могут оказаться следствием депрессии
01:51 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Исследователи выяснили, как депрессия связана с другими заболеваниями.

Ученые пришли к выводу, что депрессия в том или ином виде связана с 20 разными заболеваниями, которые сами, на первый взгляд, почти не соотносятся друг с другом.

Австралийские исследователи провели анализ связи между большим депрессивным расстройством и 900 другими заболеваниями. Для этого Анвар Мулугета (Anwar Mulugeta) и его коллеги изучили геномные данные, взятые из записей Британского биобанка и затрагивающие 340 тысяч человек.

Как оказалось, предрасположенность к большому депрессивному расстройству повышает риск 20 других опасных заболеваний, например: 

  • воспаление пищевода;
  • неинфекционный гастроэнтерит;
  • желудочно-кишечные кровотечения;
  • кишечные инфекции E.coli;
  • расстройства мочевыделительной системы;
  • астма;
  • болезненное дыхание;
  • нарушения липидного обмена;
  • ишемическая болезнь сердца.

"Осенняя депрессия": причины и как с ней бороться

Такие болезни, на первый взгляд, никак не связаны между собой, но у исследователей иная точка зрения на этот счет. По их мнению, депрессия может быть причиной всех этих недугов, а не наоборот, поскольку она негативно влияет на весь организм. Отдельные болезни пищеварительного тракта могут быть вызваны приемом антидепрессантов.

Однако ученым еще предстоит детально проанализировать все вышеперечисленные проблемы.

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Депрессия, Заболевание, Астма, Ишемия.
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