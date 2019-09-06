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ТОП 8 лучших продуктов против прыщей на лице (Фото)

Смотрите фото (10)
ТОП 8 лучших продуктов против прыщей на лице (Фото)
08:11 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Для здоровой и чистой от прыщей и раздражения кожи эксперты советуют употреблять в пищу определенные продукты.

  • 1

    Тыквенные семечки. Они отличаются высоким содержанием цинка, благодаря которому контролируется выделение кожного сала. Специалисты советуют использовать тыквенные семечки в качестве перекусов.

  • 2

    Темный шоколад. Этот продукт также является богатым источником цинка, нехватка которого способствует возникновению кожных проблем.

  • 3

    Овсянка. Тоже насыщена магнием и к тому же более доступна. Но речь идет о сваренной овсяной каше, продуктов быстрого приготовления в пакетиках следует избегать.

  • 4

    Брокколи. Всем, кто хочет иметь красивую и здоровую кожу без прыщей, нужно обязательно включать в рацион брокколи. Защиту кожи от воспалений обеспечивают содержащийся в брокколи комплекс витаминов А, В и К.

  • 5

    Инжир. В нем очень много магния, достаток которого важен для чистоты кожи.

  • 6

    Бурый рис. Данный продукт действует как абсорбент, собирающий и выводящий все те вещества, которые содействуют воспалениям.

  • 7

    Кефир. Известный кисломолочный напиток содержит пробиотики, улучшающие состояние кишечного микробиома, что в целом позитивно сказывается на иммунитете и на состоянии кожи в частности.

  • 8

    Продукты с полиненасыщенными жирными кислотами. Льняное масло, сельдь, скумбрия, лососевые, тунец, сардины, авокадо – все эти продукты богаты полиненасыщенными жирными кислотами, уменьшающими вероятность образования угрей.

    Жирные кислоты оказывают противовоспалительный эффект и входят в состав мембран всех клеток организма. В лечении кожных проблем дерматологи часто прописывают пациентам Омега 3,6,9 .

  • 9

    Пищевые источники витамина А. Морковь, шпинат, листья капусты содержат витамин А (ретинол).

    Если употреблять рекомендуемую суточную норму ретинола, это позитивно скажется на коже – в таком случае в ней нормализуется количество вырабатываемого кожного сала, избыток которого провоцирует развитие прыщей и акне.

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Еда, Уход за лицом, Советы медиков, Борьба с прыщами, Прыщи на лице.
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