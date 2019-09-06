ТОП 8 лучших продуктов против прыщей на лице (Фото)

1 Тыквенные семечки. Они отличаются высоким содержанием цинка, благодаря которому контролируется выделение кожного сала. Специалисты советуют использовать тыквенные семечки в качестве перекусов.

2 Темный шоколад. Этот продукт также является богатым источником цинка, нехватка которого способствует возникновению кожных проблем.

3 Овсянка. Тоже насыщена магнием и к тому же более доступна. Но речь идет о сваренной овсяной каше, продуктов быстрого приготовления в пакетиках следует избегать.

4 Брокколи. Всем, кто хочет иметь красивую и здоровую кожу без прыщей, нужно обязательно включать в рацион брокколи. Защиту кожи от воспалений обеспечивают содержащийся в брокколи комплекс витаминов А, В и К.

5 Инжир. В нем очень много магния, достаток которого важен для чистоты кожи.

6 Бурый рис. Данный продукт действует как абсорбент, собирающий и выводящий все те вещества, которые содействуют воспалениям.

7 Кефир. Известный кисломолочный напиток содержит пробиотики, улучшающие состояние кишечного микробиома, что в целом позитивно сказывается на иммунитете и на состоянии кожи в частности.

8 Продукты с полиненасыщенными жирными кислотами. Льняное масло, сельдь, скумбрия, лососевые, тунец, сардины, авокадо – все эти продукты богаты полиненасыщенными жирными кислотами, уменьшающими вероятность образования угрей. Жирные кислоты оказывают противовоспалительный эффект и входят в состав мембран всех клеток организма. В лечении кожных проблем дерматологи часто прописывают пациентам Омега 3,6,9 .