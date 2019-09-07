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Факты о молоке, которые вы могли не знать

Факты о молоке, которые вы могли не знать
05:48 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Правда ли полезно употребление молока.

Вам никогда не казалось, что употребление человеком коровьего молока в пищу — несколько необычное в природе явление? В ряде современных стран коровье молоко до сих пор считается редким и весьма вредным для человека продуктом. Так, в некоторых областях Китая старшее поколение людей подозрительно относится к молочной продукции, считая, что лактоза негативно влияет на работу пищеварения. Насколько же полезно или вредно употребление молока и молочных продуктов?

Когда человек начал употреблять коровье молоко в пищу?

Примерно 10 тысяч лет назад, когда человек начал одомашнивать животных, в питании бывших охотников и собирателей произошел настоящий переворот. Достоверно неизвестно, кто именно решил, что молоко других животных можно употреблять в пищу, однако, “изобретение” неназванного древнего человека до сих пор активно применяется в Европе, Северной Америке и ряде стран, разбросанных по всему миру.

Полезно ли пить молоко?

Молоко содержит в себе особый тип сахара под названием лактоза, который отличается от того сахара, который содержится во фруктах и других сладких продуктах. Организм новорожденного ребенка вырабатывает специальный фермент, который позволяет младенцу переваривать лактозу в молоке матери. Однако сразу после того, как организм ребенка постепенно становится все более крепким, выработка фермента в организме полностью прекращается. Без этого полезного фермента мы не можем правильно переваривать лактозу в молоке. В итоге, его употребление приводит к метеоризму, судорогам и диарее.

Трудно понять тот факт, почему эволюция решила, что без лактозных ферментов нашим организмам будет комфортнее развиваться в природе. Но разве с ней поспоришь?

Какие народы не пьют молоко?

Несмотря на то, что употребление молока крайне распространено во всему миру, существуют целые страны, жители которых целиком и полностью не переносят лактозу. Кстати говоря, большинство этих стран азиатские. Почему же так?

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Оказывается, что у большинства европейских народов, которые постепенно колонизировали большую часть мира, стойкость к лактозе все же имеется. Ее появлению обязана весьма специфическая мутация, которая произошла примерно 4300 лет назад в клетках древнего человека. Мутация захватила скотоводческие племена, которые в то время проживали в Европе. Население же Азии в те далекие времена занималось земледелием, растениеводством и рыболовством, из-за чего ген толерантности к лактозе у них просто не смог сформироваться. Так, такие современные страны, как Китай, Япония и Вьетнам старательно и успешно избегают употребления молочных продуктов именно из-за отсутствия в их организмах специального гена, позволяющего без отравлений и болезненных ощущений пить коровье молоко.

Есть ли будущее за коровьим молоком?

В настоящее время все больше и больше людей по всему земному шару свой выбор делают в пользу растительного молока. Так, в настоящие дни растет спрос на соевое, овсяное и миндальное молоко, которые признаны гораздо более диетическими, чем коровье. Кроме того, согласно официальной статистике, молодые люди все чаще останавливают свой выбор на растительных видах этого напитка, в то время как более старшее население планеты предпочитает употреблять молоко животного происхождения. Несмотря на этот факт, исследователи считают, что привычное глазу и нашим вкусовым рецепторам коровье молоко еще совсем не скоро уйдет с прилавков магазинов. В частности, именно в нем можно найти большое количество полезных микроэлементов, которыми ни один растительный заменитель никогда не сможет похвастаться.

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Молоко, Корова, Польза, Коровье молоко.
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