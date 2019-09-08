Вкусный и полезный: виноград может помочь гипертоникам

Новости шоу бизнеса:Виноград способствует понижению кровяного давления.

Употребление винограда способствует снижению кровяного давления и улучшению работы сердца, считают американские исследователи из Мичиганского университета.

Ученые провели эксперимент на лабораторных мышах, которых кормили пищей с высоким содержанием соли. Часть грызунов получала также столовый виноград в виде порошка, остальным давали сердечные лекарства. Через 18 недель исследователи проверили состояние здоровья грызунов.

Оказалось, что группа животных, которая ела виноград, показала лучшее состояние сердца и более низкие показатели давления, чем группа, получавшая лекарства.

Эксперты считают, что содержание в винограде антиоксидантов способствует положительному эффекту на работу сердечно-сосудистой системы.