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Понедельник, 09.09.2019
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Идеальная диета для пожилых людей (Фото)

Идеальная диета для пожилых людей (Фото)
14:11 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:При составлении диеты набор ингредиентов был нацелен не просто на пользу от конкретного продукта, а на общую картину здорового питания.

Канадские исследователи сообщили, что им удалось разработать особую уникальную диету, которая подходит для людей пожилого возраста.

Особенность диеты в том, что она учитывает те изменения, которые происходят в организме человека в определенном возрасте. Речь идет об изменении витаминного баланса, недостатке кальция и других полезных элементов. А также диета позволяет людям пенсионного возраста сохранить свои когнитивные способности и улучшить память.

Также, при соблюдении диеты для пожилых людей, на 30% удается сократить те изменения в когнитивной деятельности, которые начинают происходить с возрастом.

Так, главный элемент диеты для людей в возрасте — это ягоды и фрукты, поскольку это натуральные продукты, богатые микроэлементами и необходимые для здоровья человека. Кроме того, стоит в достаточном количестве есть овощи и фрукты — это второй важный момент. Именно с овощами и фруктами организм получает нужное количество витаминов.

Фасоль – польза и вред для здоровья человека

А вот мясо намного эффективнее заменить рыбой. Употребление рыбы и морепродуктов должно быть умеренным, но не реже нескольких раз в неделю. При выборе мяса стоит остановиться на более легких, диетических видах — включать в рацион кролика или курицу, но отказаться от красного мяса.

Также важным элементом питания являются бобы, которые стоит включать в свой рацион. Учёные отмечают, что питание человека в возрасте должно быть разнообразным и полезным, от этого будет зависеть как здоровье, так и интеллектуальные способности.

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Питание, Пожилые люди, Здоровье, Диета, Продукты питания, Еда, Советы медиков, Диета для пожилых людей.
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