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Врачи рассказали о пользе вишневого сока

Врачи рассказали о пользе вишневого сока
00:10 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Вишневый сок благотворно влияет на состояние организма людей с подагрой, улучшает сон и помогает восстановиться пациентам во время реабилитации.

В исследовании принимали участие люди в возрасте от 65 до 73 лет. Испытуемым необходимо было выпивать ежедневно по 480 миллилитров вишневого сока. Эксперимент длился 12 недель, пишет meddaily.ru со ссылкой на News-medical.net.

По окончании исследования участники отметили улучшение своего состояния. При этом ученые обнаружили, что у добровольцев реакция на визуальный раздражитель стала быстрее на 4 процента.

Кроме этого, испытуемые меньше ошибались, выполняя задания на эпизодическую зрительную память. Показатели теста на пространственную рабочую память также улучшились: ошибок стало меньше на 18 процентов.

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Недавно ученые из Стокгольма провели исследование и выяснили: у женщин лучше развита эпизодическая память, чем у мужчин. В ходе работы были проанализированы данные за сорок лет.

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Вишня, Вишневый сок, Свойства вишневого сока, Польза вишневого сока.
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