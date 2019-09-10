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Продукты, которые помогут при болях в спине (Фото)

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Продукты, которые помогут при болях в спине (Фото)
13:06 Сегодня Телеграф healthystyle Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Людям, которые работают в офисе, знакомо чувство боли в спине, мешающее работать продуктивно.

  • 1

    Свекла

    Кроме пользы для сердечно-сосудистой системы, свекла может помочь в борьбе с воспалительными процессами, которые вызывают боль в спине.

  • 2

    Красная капуста

    Этот овощ богат антиоксидантами, которые близки по своим свойствам к тем, что есть в ягодах. Красная капуста также насыщена витамином С.

  • 3

    Жирная рыба

    Лосось, макрель, сардины и сельдь – источник омега-3 жиров. Рыба полезна не только для сердца, а также оказывает противовоспалительное действие.

  • 4

    Листовая зелень

    Листовая зелень, например, шпинат, богата каротиноидами и флавоноидами, которые помогут людям, во время работы постоянно сидящим за столом, предупредить симптомы воспаления в области спины.

  • 5

    Оранжевые овощи

    Тыква, морковь и другие овощи оранжевого цвета содержат много каротеноидов. Бета-каротин, который относится к этому типу веществ, способен превращаться в витамин А, ответственный за усиление иммунной системы человека.

  • 6

    Ананас

    Этот фрукт богат комплексом ферментов, который обладает мощными противовоспалительными свойствами.

  • 7

    Ягоды

    Большинство ягод содержат антоцианы – компоненты, которые окрашивают их, например, в красный цвет. Антоцианы имеют потенциальное антиоксидантное и противовоспалительное действие.

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Еда, Овощи, Боль в спине, Советы медиков.
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