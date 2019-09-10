Продукты, которые помогут при болях в спине (Фото)

1 Свекла Кроме пользы для сердечно-сосудистой системы, свекла может помочь в борьбе с воспалительными процессами, которые вызывают боль в спине.

2 Красная капуста Этот овощ богат антиоксидантами, которые близки по своим свойствам к тем, что есть в ягодах. Красная капуста также насыщена витамином С.

3 Жирная рыба Лосось, макрель, сардины и сельдь – источник омега-3 жиров. Рыба полезна не только для сердца, а также оказывает противовоспалительное действие.

4 Листовая зелень Листовая зелень, например, шпинат, богата каротиноидами и флавоноидами, которые помогут людям, во время работы постоянно сидящим за столом, предупредить симптомы воспаления в области спины.

5 Оранжевые овощи Тыква, морковь и другие овощи оранжевого цвета содержат много каротеноидов. Бета-каротин, который относится к этому типу веществ, способен превращаться в витамин А, ответственный за усиление иммунной системы человека.

6 Ананас Этот фрукт богат комплексом ферментов, который обладает мощными противовоспалительными свойствами.