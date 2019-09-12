Скачать
Четверг, 12.09.2019
Еще одного депутата от "Слуги народа" заметили за кнопкодавством (Видео)
Еще одного депутата от "Слуги народа" заметили за кнопкодавством (Видео)
Порошенко поговорил с Тейлором о роспуске ЦИК
Порошенко поговорил с Тейлором о роспуске ЦИК
Фредди Роуч: Хочу, чтобы Пакьяо подрался с Ломаченко
Фредди Роуч: Хочу, чтобы Пакьяо подрался с Ломаченко
Мода 2019: ТОП-10 необходимых вещей в мужском гардеробе (Фото)
Мода 2019: ТОП-10 необходимых вещей в мужском гардеробе (Фото)

Миф о рыбьем жире опровергнут: чего опасаются диетологи

Смотрите фото (6)
Миф о рыбьем жире опровергнут: чего опасаются диетологи
06:04 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Рыбий жир не способен защитить от инфаркта.

  • 1

    Капсулы с рыбьим жиром, которые принимают каждый день миллионы людей, в реальности полезны только для жертв сердечной недостаточности. Эксперты в области лечения болезней сердца установили, что для данной категории пациентов эти добавки необходимы, а другим они просто не нужны.

  • 2

    Прием пищевых добавок с рыбьим жиром в виде таблеток или капсул абсолютно бесполезен для всех людей кроме тех, кто является жертвами сердечной недостаточности. Исследователи из Американской кардиологической ассоциации выяснили, что эти таблетки творят настоящие чудеса с теми, кто восстанавливается после инфарктов, так как рыбий жир помогает им защищаться от дальнейших осложнений. А вот для здоровых людей эти пищевые добавки не представляют вообще никакой ценности.

  • 3

    "Мы не можем рекомендовать использование добавок с жирными кислотами Омега-3 для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, - говорится в заявлении ученых. - Принимающие их сегодня миллионы людей поступают так, несмотря на полное отсутствие научных доказательств способности данных добавок защищать человека от инфарктов, инсультов или смерти тех, у кого не имеется диагностированных болезней сердца".

  • 4

    Даже в США почти 19 млн человек ежедневно употребляли пищевые добавки с рыбьим жиром в 2012 году. Можно не сомневаться, что за последние годы их число существенно выросло, так как в научно-популярной литературе продолжается масштабная кампания по популяризации жирных кислот Омега-3.

  • 5

    Авторы нынешнего анализа изучили результаты всех имеющихся на сегодняшний день рандомизированных научных исследований, оценивающих роль добавок с рыбьим жиром в деле профилактики болезней сердца.

Оливковое масло: плюсы и минусы продукта

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Здоровье, Рыбий жир, Вредные свойства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Разумков с Коксом обсудили реформирование ВР
03 Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
04 Зеленский и Макрон подружились: подробности
05 Послы пяти стран предоставили Зеленскому верительные грамоты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп рассказал, что лично видел теракт 9/11
Трамп рассказал, что лично видел теракт 9/11
Лето не отпускает: погода на завтра, 12 сентября
Лето не отпускает: погода на завтра, 12 сентября
США продадут Польше F-35: сделка согласована
США продадут Польше F-35: сделка согласована
Простые продукты, которые помогут сохранить кожу чистой и упругой
Простые продукты, которые помогут сохранить кожу чистой и упругой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь