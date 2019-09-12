Миф о рыбьем жире опровергнут: чего опасаются диетологи

1 Капсулы с рыбьим жиром, которые принимают каждый день миллионы людей, в реальности полезны только для жертв сердечной недостаточности. Эксперты в области лечения болезней сердца установили, что для данной категории пациентов эти добавки необходимы, а другим они просто не нужны.

2 Прием пищевых добавок с рыбьим жиром в виде таблеток или капсул абсолютно бесполезен для всех людей кроме тех, кто является жертвами сердечной недостаточности. Исследователи из Американской кардиологической ассоциации выяснили, что эти таблетки творят настоящие чудеса с теми, кто восстанавливается после инфарктов, так как рыбий жир помогает им защищаться от дальнейших осложнений. А вот для здоровых людей эти пищевые добавки не представляют вообще никакой ценности.

3 "Мы не можем рекомендовать использование добавок с жирными кислотами Омега-3 для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, - говорится в заявлении ученых. - Принимающие их сегодня миллионы людей поступают так, несмотря на полное отсутствие научных доказательств способности данных добавок защищать человека от инфарктов, инсультов или смерти тех, у кого не имеется диагностированных болезней сердца".

4 Даже в США почти 19 млн человек ежедневно употребляли пищевые добавки с рыбьим жиром в 2012 году. Можно не сомневаться, что за последние годы их число существенно выросло, так как в научно-популярной литературе продолжается масштабная кампания по популяризации жирных кислот Омега-3.