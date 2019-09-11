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Это опасно для здоровья: почему нельзя пользоваться ватными палочками

Это опасно для здоровья: почему нельзя пользоваться ватными палочками
22:35 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Врачи объяснили, почему нельзя чистить уши ватными палочками.

В течение многих лет врачи умоляют людей не использовать ватные палочки для очистки ушей, но многие люди до сих пор не слышат. Каждый год тысячи людей попадают в отделение скорой помощи из-за ватной палочки и связанными с этим травмами.

Стерильный зонд-тампон, он же тупфер (в медицине), он же ватная палочка совершенно не предназначен для той цели, для которой нередко используется — чистки ушей. Мало того, как раз для ушей он может быть далеко небезвреден.

Косметические ватные палочки стали выпускаться после того, как было замечено, что многие люди любят поковыряться в ушах спичкой и намотанным на неё куском ваты. Есть спрос — есть и предложение: палочки стали выпускать в промышленных объемах. При этом были учтены неудобства использования спичек — палочки сделали длиннее, а вату на них надежно закрепили.


Ушная сера очищает и смазывает ушные каналы, а также защищает их от попадания грибков, бактерий и насекомых. Сера постоянно «собирает» на себя все эти вредные вещества и выводится естественным путём при жевательных движениях. Однако, если ушная сера вырабатывается в излишнем количестве, она может стать закупорить ушной канал и доставить массу неприятных ощущений. Удалить серную пробку может только врач.

Выработок слишком большого количества ушной серы называется гиперсекрецией серы. Основная причина гиперсекреции — это раздражение кожи слухового прохода. А основная причина такого раздражения — слуховые аппараты и ватные палочки.

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Многие эксперты едины во мнении, что залезая в ухо палочкой с целью удаления лишней ушной серы, человек нарушает естественный механизм самоочищения, раздражает кожу и смещает ушную серу вглубь, «утрамбовывая» её и многократно увеличивая риск образования пробки. Кроме того, если слишком увлечься процессом, можно случайно проткнуть барабанную перепонку палочкой, что приведёт к глухоте.

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Здоровье, Вред, Уши, Слух, Ватные палочки.
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