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Признаки, которые указывают на дефицит калия в организме

Признаки, которые указывают на дефицит калия в организме
07:50 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Калий важен для мышечной силы, функционирования нервной и сердечно-сосудистой систем.

При снижении уровня калия работа мышц нарушается, что ведет к слабости, спазмам и судорогам.

Калий играет огромную роль в поддержании электролитного баланса в организме и регулировании работы сердца. Именно поэтому нехватка калия увеличивает риск развития разных осложнений, включая и проблемы с пищеварением.

  • Мышечные спазмы. При снижении уровня калия работа мышц нарушается, что ведет к слабости, спазмам и судорогам. Если вы оставите это без внимания, то в дальнейшем может произойти утечка клеточного содержания, что приведет к повреждению мышц. А значит, увеличится их спастичность и уровень боли.
  • Аритмия. Работа сердечной мышцы контролируется специальной проводящей системой. Нехватка калия нарушает сокращения сердца, что приводит к возникновению аритмии.
  • Проблемы с пищеварением. Немногие люди знают о том, что запор и избыточное вздутие могут быть признаками дефицита калия. Нехватка этого минерала вызывает нарушение работы кишечных мышц, что влияет на проблемы с желудком.
  • Обмороки и головокружения. Они происходят из-за того, что водный и электролитный баланс нарушены в случае дефицита калия. Все это приводит к избыточному выделению мочи из организма и снижению артериального давления. А подобные нарушения часто сопровождаются обмороками и головокружениями.
  • Частые мочеиспускания. Поскольку почки не поддерживают достаточный уровень водного и электролитного баланса из-за нехватки калия, это приводит к избыточной потере воды. В результате человек начинает значительно чаще посещать туалет, и его мучает жажда – распространенные симптомы гипокалиемии.
  • Потеря волос. Дефицит калия вызывает избыточное скопление натрия вокруг волосяных фолликул, что препятствует абсорбции других полезных питательных веществ, необходимых для роста волос. Следовательно, увеличение приема калия может помочь вам в борьбе с выпадением волос.

Признаки низкого уровня калия не всегда просто распознать, поэтому при возникновении нижеперечисленных симптомов стоит обратиться к врачу, чтобы определить причину их возникновения, которой может оказаться дефицит калия.

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Здоровье, Калий, Советы медиков, Дефицит калия в организме.
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