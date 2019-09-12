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Четверг, 12.09.2019
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Названы вредные свойства мандарина (Фото)

Названы вредные свойства мандарина (Фото)
11:10 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Во время чистки фрукта все вредные вещества попадают на руки, а затем на мякоть. Нельзя чистить мандарины зубами.

Опасности кроются в кожуре

Перед употреблением мандарины необходимо мыть! Многие думают, что раз мы чистим мандарин, то и мыть его вовсе не обязательно. Но будь осторожен: в кожуре мандаринов кроется много опасностей. 

Перевозчики покрывают зеленые фрукты этиленом, который относится к токсическим веществам и накапливается в печени. Такие мандарины липкие на ощупь.

Мандарины с зелеными пятнами свидетельствуют о болезни фрукта. Ненатуральный восковой блеск на кожуре значит, что мандарины обработали фунгицидами. 

Это делают, чтобы защитить фрукты от грибка. Но в больших дозах фунгициды могут вызвать почечную недостаточность. Особенно их пагубное действие усиливается при употреблении алкоголя. Поверхность мандарина должна быть шероховатой от природы. 

При нажатии на фрукт, остаются вмятины от пальцев. Мандарины кажутся влажными. Это значит, что их сильно замораживали. Употреблять такие фрукты не советуется.Личинки плодовой мухи 

Средиземноморские мухи – опасные вредители. Они питаются кожурой фруктов и овощей. Следы личинок можно заметить на кожуре мандарина в местах гниения и цветения. 

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Когда употребляешь в пищу такие мандарины, есть риск заразиться личинками паразитов и получить отравление.Ярко выраженный цитрусовый аромат – один из главных признаков качества фрукта. Каждый сорт мандаринов имеет неповторимый вкус. Если ты любитель сладкого, выбирай испанские мандарины. Они без косточек и имеют яркий оранжевый цвет. Турецкие мандарины желтоваты и с кислинкой. 

Мандарины из Марокко внешним видом напоминают апельсины. Они безумно сладкие. Мандарины из Абхазии имеют косточки, легко чистятся, сочные с кисло-сладким вкусом.

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Здоровье, Мандарины, Кожура, Совет медиков.
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