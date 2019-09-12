Дневная дремота может уменьшить риск инсульта и инфаркта

Новости шоу бизнеса:Польза дневного сна может предотвратить сердечно-сосудистые болезни, если практиковать ее пару раз в неделю.

Дневной сон часто исследуется в контексте эффективности труда: показано, что короткая дрема снижает сонливость и улучшает состояние работников. В более ранних работах, посвященных связям между дневным сном и сердечно-сосудистыми заболеваниями выяснили, что короткий сон днем снижает смертность от этих болезней.

Однако, впоследствии были получены данные о том, что дневная дремота, напротив, приводит к увеличению риска заболеваний сердца и сосудов. Недавний метаанализ, сопоставивший 11 проспективных исследований, пояснил, что дело могло быть в длительности сна. График зависимости риска болезни от продолжительности дневного сна носит "J-образную" форму. Отсутствие сна дает риск больший, чем короткий (до 30 минут) сон, снижающий риск. А вот сон дольше получаса вновь заставляет риск расти.

Но большинство исследований сравнивало только наличие или отсутствие сна днем, или только его продолжительность, но не то, как часто люди спят днем. Кроме того, как правило рассматривалась лишь смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, а влияние дремоты на нефатальные сердечно-сосудистые заболевания изучено гораздо хуже. Во многих работах не учтены факторы нарушений сна и независимые условия.

В новом исследовании, которое опубликовано в журнале Heart, ученые рассматривают связь между регулярностью сна, его средней продолжительностью и риском заболеваемости как смертельными, так и нефатальными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Выборка состоит из 3462 человек, средний возраст 57,1 лет, не имевших в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний.

За время наблюдения (в среднем 5,3 года) у участников развилось 155 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, как смертельных, так и нефатальных. Риск был на 48% ниже у тех, кто дремал один-два раза в неделю, по сравнению с теми, кто не спал вовсе. При учете дополнительных факторов (возраст, пол, образование, курение, сидячий образ жизни, индекс массы тела, продолжительность сна в ночное время и такие первичные факторы риска заболеваний сердца, как гипертония, диабет и дислипидемия) увеличение, связанное с ежедневным дневным сном и которое было видно на выборке без учета дополнительных факторов, было менее значительным.

Кроме того, не было обнаружено никакой связи между продолжительностью сна и повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Для людей старше 65 лет дневной сон был менее полезен, однако, здесь может сказываться также влияние сторонних факторов. Пожилые люди чаще склонны случайно задремывать, что может быть косвенным признаком нездоровья, а также их день реже подчинен рабочему графику, так что они могут спать дольше.

Результаты работы вряд ли можно интерпретировать как однозначное "да" дневному сну, однако определенно можно говорить о том, что периодически вздремнуть полезнее для сердца, чем полное воздержание от дремоты днем.

Еще один момент связан с качеством ночного сна. Редкая дрема днем связана с меньшим количеством заболеваний сердца только если ночной сон составляет не менее 6 часов в сутки. Данные работы согласуются с результатами более раннего исследования, которое отмечало, что длинный дневной сон увеличивал риск смерти от всех причин — но только у тех, чей ночной сон был достаточно долгим. При коротком ночном сне длительный дневной сон просто восполнял нехватку сна в обычное время.

Ученые отмечают, что механизм фиксации времени, продолжительности и причин дневного сна несовершенны, и это ограничивает применение результатов таких исследований. В работах, посвященных сну, важно стремиться учесть такие факторы, как его запланированность или спонтанность, регулярность, является ли он признаком нездоровья или недостатка ночного сна. Кроме того, ограничения накладываются отсутствием адекватного объективного метода оценки дремоты. Полисомнография, общепринятый метод для оценки продолжительности и стадий ночного сна, нецелесообразна для измерения дневного сна в популяционных исследованиях.

Актиография, используемая для оценки активности сна и бодрствования в течение 24 часов надежна для прогнозирования общего времени сна, эффективности сна и задержки сна. Но она недостаточно способна отличать дремоту от неактивного бодрствования, особенно у людей, ведущих сидячий образ жизни. Существует острая необходимость в разработке действенной и выполнимой меры, оценивающей дремоту, что позволит полноценно оценить риски для здоровья.