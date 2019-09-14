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Почему постоянно хочется есть: 7 причин голода

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Почему постоянно хочется есть: 7 причин голода
04:45 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Голод может быть вызван самыми разными причинами: от пищевых расстройств до серьезных заболеваний. Но есть и более прозаические причины.

  • 1

    Вы мало спите

    Если мы тратим на сон менее 7-8 часов, то тем самым нарушаем гормональный баланс в организме. Увы, но это касается и гормонов, отвечающих на чувство насыщения от пищи. Уровень грелина — соединения, вызывающего ощущение голода, повышается, а выработка гормона сытости лептина снижается.

    Но это не все неприятности, связанные с недосыпанием. Ученые установили, что при недостатке сна в крови растет содержание химического вещества, помогающего получать удовольствие от еды. Кстати, оно вырабатывается и при курении марихуаны, отчего у ее любителей просыпается зверский аппетит.

    В связи с этим, прежде чем жаловаться на то, что вам не хватает потребляемой еды, убедитесь в том, что вы достаточно спите. Скорее всего, чтобы начать худеть, вам достаточно просто привести в порядок свой режим.

  • 2

    Вам не хватает белка

    Ученые из Университета Миссури, США, провели исследование, показавшее, что недостаток белка в первой половине дня может привести к тому, что вы будете чувствовать голод до самого вечера. Как ни странно, в большей степени это касается женщин, а не мужчин.

    Диетологи выяснили, что даже небольшая яичница на завтрак, съеденная представительницей прекрасного пола, способна повлиять на ее отношение к еде на весь день. Дамы, предпочитающие не завтракать или употреблять в первой половине дня исключительно углеводы (в основном простые), оказались гораздо более склонными к перекусам в течение суток.

  • 3

    Вам не хватает жиров

    Ненасыщенные жиры — это не только поддержка нашей сердечно-сосудистой системы, но и отличное заполнение желудка и эффективный стимулятор выработки гормона сытости. Не отказывайте себе в удовольствии съесть в течение дня немного орехов или пару квадратиков черного шоколада — это поможет вам поддерживать фигуру в порядке.

  • 4

    Вам не хватает жидкости

    Врачи утверждают, что одной из наиболее частых причин переедания становится неспособность отличать чувство голода от чувства жажды. Люди часто путают эти два ощущения и вместо жидкости заполняют свой желудок едой. Но как определить, что конкретно хочет получить организм?

    Диетологи советуют поступать просто — каждый раз, чувствуя голод, выпивайте половину стакана воды. Если ощущение пустого желудка пропадет, то это значит, что вы поступили правильно и перекус или обед можно со спокойной совестью отложить.

    Исследования, в которых приняли участие 20 000 добровольцев, показали, что люди, выпивавшие в день всего на один стакан воды больше чем обычно, употребляли на 205 калорий в день меньше остальных.

  • 5

    Вам нужно успокоиться

    Когда мы нервничаем, вырабатывается гормон стресса кортизол, связанный непосредственно с чувством голода. Чем выше его уровень, тем выше в крови содержание сахара. Работает это просто — чем дольше мы находимся в состоянии стресса, тем больше нам хочется есть. Так что если нужно похудеть, то одной из первоочередных задач должна быть борьба с негативными эмоциями.

  • 6

    Вы потребляете слишком много углеводов

    Если в вашем рационе слишком много простых углеводов, то вполне закономерно постоянно чувствуете голод. В продуктах из рафинированной муки нет клетчатки, помогающей качественному пищеварению и наполняющей желудок, поэтому они плохо насыщают.

    Но это вовсе не значит, что простые углеводы не питательны — вы едите много и часто, поглощаете огромное количество калорий, но из-за отсутствия клетчатки не чувствуете насыщения. Замените простые углеводы на сложные и сразу же заметите разницу.

  • 7

    В слишком увлечены кулинарным контентом

    Если вы состоите в соцсетях во множестве групп, где выкладываются фото еды или видео ее приготовления, то смиритесь с тем, что чувство голода будет сопровождать вас постоянно. Увы, но психологический фактор невероятно силен — стоит вам лишь краем глаза взглянуть на фото аппетитного пирога и или салата, как кровь приливает к участку мозга, отвечающему за распознавание вкуса. А уж это влечет за собой появление чувства голода и, как это ни печально, внеплановому и обильному поглощению пищи.

    Правильно организованное питание — это не только отличное самочувствие, но и залог красоты.

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Питание, Здоровье, Голод, Причины.
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