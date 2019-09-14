Почему постоянно хочется есть: 7 причин голода

1 Вы мало спите Если мы тратим на сон менее 7-8 часов, то тем самым нарушаем гормональный баланс в организме. Увы, но это касается и гормонов, отвечающих на чувство насыщения от пищи. Уровень грелина — соединения, вызывающего ощущение голода, повышается, а выработка гормона сытости лептина снижается. Но это не все неприятности, связанные с недосыпанием. Ученые установили, что при недостатке сна в крови растет содержание химического вещества, помогающего получать удовольствие от еды. Кстати, оно вырабатывается и при курении марихуаны, отчего у ее любителей просыпается зверский аппетит. В связи с этим, прежде чем жаловаться на то, что вам не хватает потребляемой еды, убедитесь в том, что вы достаточно спите. Скорее всего, чтобы начать худеть, вам достаточно просто привести в порядок свой режим.

2 Вам не хватает белка Ученые из Университета Миссури, США, провели исследование, показавшее, что недостаток белка в первой половине дня может привести к тому, что вы будете чувствовать голод до самого вечера. Как ни странно, в большей степени это касается женщин, а не мужчин. Диетологи выяснили, что даже небольшая яичница на завтрак, съеденная представительницей прекрасного пола, способна повлиять на ее отношение к еде на весь день. Дамы, предпочитающие не завтракать или употреблять в первой половине дня исключительно углеводы (в основном простые), оказались гораздо более склонными к перекусам в течение суток.

3 Вам не хватает жиров Ненасыщенные жиры — это не только поддержка нашей сердечно-сосудистой системы, но и отличное заполнение желудка и эффективный стимулятор выработки гормона сытости. Не отказывайте себе в удовольствии съесть в течение дня немного орехов или пару квадратиков черного шоколада — это поможет вам поддерживать фигуру в порядке.

4 Вам не хватает жидкости Врачи утверждают, что одной из наиболее частых причин переедания становится неспособность отличать чувство голода от чувства жажды. Люди часто путают эти два ощущения и вместо жидкости заполняют свой желудок едой. Но как определить, что конкретно хочет получить организм? Диетологи советуют поступать просто — каждый раз, чувствуя голод, выпивайте половину стакана воды. Если ощущение пустого желудка пропадет, то это значит, что вы поступили правильно и перекус или обед можно со спокойной совестью отложить. Исследования, в которых приняли участие 20 000 добровольцев, показали, что люди, выпивавшие в день всего на один стакан воды больше чем обычно, употребляли на 205 калорий в день меньше остальных.

5 Вам нужно успокоиться Когда мы нервничаем, вырабатывается гормон стресса кортизол, связанный непосредственно с чувством голода. Чем выше его уровень, тем выше в крови содержание сахара. Работает это просто — чем дольше мы находимся в состоянии стресса, тем больше нам хочется есть. Так что если нужно похудеть, то одной из первоочередных задач должна быть борьба с негативными эмоциями.

6 Вы потребляете слишком много углеводов Если в вашем рационе слишком много простых углеводов, то вполне закономерно постоянно чувствуете голод. В продуктах из рафинированной муки нет клетчатки, помогающей качественному пищеварению и наполняющей желудок, поэтому они плохо насыщают. Но это вовсе не значит, что простые углеводы не питательны — вы едите много и часто, поглощаете огромное количество калорий, но из-за отсутствия клетчатки не чувствуете насыщения. Замените простые углеводы на сложные и сразу же заметите разницу.