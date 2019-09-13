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Чаепитие хотя бы четырежды в неделю эффективно влияет на здоровье мозга

Чаепитие хотя бы четырежды в неделю эффективно влияет на здоровье мозга
21:29 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Такие данные получили ученые из Национального университета Сингапура. Данные работы опубликованы в журнале Aging.

По словам авторов, они обратили внимание на то, что исследования пользы или вреда чая, как правило, основаны на нейропсихологических методах, тогда как их команда показала эффект от любви к этому напитку с помощью нейровизуализации.

Исследователи разделили участников-добровольцев на две группы: тех, кто пьет чай часто или достаточно часто, и тех, кто не пьет его или употребляет редко. К предпочитающим чай относили тех, кто употреблял зеленый чай, улун или черный чай не реже, чем четыре раза в неделю на протяжении последних 25 лет. Вся выборка состояла из 36 пожилых людей в возрасте от 60 лет. Кроме данных об их здоровье, образе жизни и психологическом благополучии, все они прошли нейропсихологические тесты, а мозг каждого добровольца был просканирован с помощью магнитно-резонансной томографии.

Ученые сверили данные тестов, которые показывали когнитивные способности участников и результаты визуализации, а затем сравнили результаты групп, на которые их делили в зависимости от любви или нелюбви к чаю.

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Исследовательская группа обнаружила, что любители чая имели области мозга с более эффективной взаимосвязью. Употребление чая оказалось связано с более эффективной структурной организацией, но не на глобальную функциональную организацию. Авторы указывают, что связь регулярного чаевничания и уменьшение межполушарной асимметрии - свидетельство пользы этой привычки для мозга.

"Возьмем в качестве примера аналогию с дорожным движением: пусть области мозга будут пунктами назначения, а связи между областями мозга - дорогами. Когда система дорог лучше организована, движение транспортных средств и пассажиров становится более эффективным и использует меньше ресурсов. Когда связи между областями мозга более структурированы, обработка информации может выполняться более эффективно", - пояснил Лэй Фэн, руководитель исследовательской группы. "В наших предыдущих исследованиях мы показали, что у пьющих чай когнитивные функции лучше по сравнению с не пьющими чай. Наши текущие результаты, касающиеся сети мозга, косвенно подтверждают предыдущие выводы, показывая, что положительные эффекты регулярного чаепития являются результатом улучшения организации мозга благодаря предотвращению нарушения межрегиональных связей".

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Ученые отмечают, что так как когнитивные функции и структурная организация мозга тесно связаны, то последующие работы, направленные на изучение структурных изменений, могут показать, как биологически активные вещества, содержащиеся в чае влияют на интеллект. Кроме того, структурные исследования могут помочь понять механизмы формирования таких процессов мозга как, например, память, а также что может способствовать лучше сохранять когнитивные способности.

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Мозг, Здоровье, Чай, Полезные свойства.
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