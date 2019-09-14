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Наращивание ресниц: в чем заключается опасность процедуры

Наращивание ресниц: в чем заключается опасность процедуры
10:22 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Процедуры по наращиванию ресниц сегодня очень популярны и востребованы.

Но врачи отмечают, что их выполнение чревато опасными последствиями.

В частности, свое мнение по поводу наращивания ресниц высказали британские специалисты.

В ней работающая в офтальмологической клинике врач Элизабет Хоукс рассказала о том, что в последнее время экспертами фиксируется рост числа глазных инфекций, связанных с применением искусственных ресниц.

"С ростом разнообразия процедур по наращиванию ресниц выросло и число неотложных проблем с заражением век", — сказала, в частности, врач-офтальмолог.

Хоукс предупредила любительниц наращенных ресниц о том, что злоупотребление бьюти-процедурами может привести к необратимой потере ресниц. Если учесть, что ресницы в первую очередь предназначены для защиты глаз от пыли и микробов, а также крайне важны для сохранения зрения, их утрата может быть сопряжена с очень опасными последствиями.

Берегите зрение: основные признаки усталости глаз

Одним из таковых, по словам эксперта, является блефарит, случаи которого в последнее время наблюдаются все чаще. Блефарит – это хроническое воспалительное заболевание, и оно проявляется в виде опухолевых наростов, появляющихся над ресницами.

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Здоровье, Вред, Глаза, Наращивание ресниц, Ресницы, Веки.
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