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Нехватка витаминов: 5 главных признаков

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Нехватка витаминов: 5 главных признаков
02:14 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Узнайте, на что обратить внимание и как восполнить нехватку витаминов.

  • 1

    Красные высыпания на лице, выпадение волос

    Скорей всего, вам не хватает биотина – витамина В7. Витамины группы В сложно накапливают и удерживаются в организме, и пополнять их запасы желательно постоянно. Следует добавить в рацион лосось, авокадо, грибы, цветную капусту, сою, орехи, малину, бананы и яйца.

  • 2

    Трещинки в уголках рта

    Явная нехватка железа, цинка, витаминов группы В. Чаще всего возникает у вегетарианцев. Восполнить недостачу можно с помощью мяса птицы, лосося, тунца, яиц, устриц и моллюсков, арахиса, бобовых, чечевицы.

  • 3

    Акне на руках и бедрах

    Вам нужны незаменимые жирные кислоты и витамины А и D. Их вы найдете в жирной рыбе, орехах – грецких и миндале. Витамина А много в овощах и зелени — моркови, сладком перце и картофеле.

  • 4

    Судороги ног

    Обратите внимание на продукты, содержащие магний, калий и кальций. Особенно, если в вашей жизни присутствуют тяжелые физические тренировки, после которых с потом уходит много минералов. Ваше питание – миндаль, бананы, фундук, шпинат и брокколи.

  • 5

    Онемение конечностей

    Если вы заметили онемение и покалывание в руках и ногах, восполните недостаток витаминов B9, В6, В12. Наверняка вы параллельно наблюдаете у себя признаки депрессии, тревожности, хронической усталости. Ешьте шпинат, спаржу, свеклу, фасоль и грейпфруты, а также яйца, осьминогов, мидии, моллюсков, устриц и мясо птицы.

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Витамины, Симптомы, Признаки, Нехватка.
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