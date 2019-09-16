Нехватка витаминов: 5 главных признаков

1 Красные высыпания на лице, выпадение волос Скорей всего, вам не хватает биотина – витамина В7. Витамины группы В сложно накапливают и удерживаются в организме, и пополнять их запасы желательно постоянно. Следует добавить в рацион лосось, авокадо, грибы, цветную капусту, сою, орехи, малину, бананы и яйца.

2 Трещинки в уголках рта Явная нехватка железа, цинка, витаминов группы В. Чаще всего возникает у вегетарианцев. Восполнить недостачу можно с помощью мяса птицы, лосося, тунца, яиц, устриц и моллюсков, арахиса, бобовых, чечевицы.

3 Акне на руках и бедрах Вам нужны незаменимые жирные кислоты и витамины А и D. Их вы найдете в жирной рыбе, орехах – грецких и миндале. Витамина А много в овощах и зелени — моркови, сладком перце и картофеле.

4 Судороги ног Обратите внимание на продукты, содержащие магний, калий и кальций. Особенно, если в вашей жизни присутствуют тяжелые физические тренировки, после которых с потом уходит много минералов. Ваше питание – миндаль, бананы, фундук, шпинат и брокколи.