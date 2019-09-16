Самый полезный для тела и ума фрукт (Фото)

Новости шоу бизнеса:Авокадо положительно влияет на весь организм и в вашем рационе его должно быть намного больше, чем вы думали

Все мы знаем, что авокадо по уровню питательной ценности занимает одно из первых мест среди всех растительных продуктов.

Этот южный плод не только обладает приятным и нежным вкусом, но и содержит целый комплекс витаминов, а полезные жиры, которые находятся в нем в большом количестве, легко усваиваются организмом.

Но это далеко не все полезные свойства, которыми обладает авокадо. Чем еще может заинтересовать нас этот фрукт, который многие ошибочно принимают за овощ?

Авокадо содержит большое количество полезных жиров. Полиненасыщенные жиры, которые входят в состав авокадо, снижают уровень холестерина, делают наши сосуды более эластичными, улучшают кровоснабжение а также помогают нормализовать работу сердца. Людям, страдающим атеросклерозом, малокровием и гипертонией, этот фрукт рекомендуют есть как можно чаще.

Авокадо богато антиоксидантами. Эти элементы защищают клетки нашего организма от вредного воздействия свободных радикалов, которые ускоряют старение организма, а самое главное — нарушают функцию иммунной системы.

В составе авокадо очень много витаминов. В этом фрукте содержится большое количество различных микроэлементов (калий, магний, фосфор, кальций и медь) и особенно много там таких важных витаминов, как А, С, B5, B6, и E.

В авокадо есть белок! В отличие от многих других фруктов, авокадо содержит протеин. Конечно, количество белка зависит от размера плода: примерно в 100 граммах авокадо будет 2 грамма белка.

Авокадо может быть не только продуктом питания. Его часто используют в качестве ингредиента различных косметических масок и кремов. Большое количество витаминов А и Е, которые находятся в авокадо, благоприятно действуют на кожу: улучшают ее цвет, разглаживают мелкие морщины, снимают мелкие воспаления, приглушают псориаз и экзему.

Авокадо содержит полезные жиры. Растительные масла или сливочное масло, которые способствуют набору веса, можно спокойно заменять мякотью авокадо. Он также станет прекрасной альтернативой жирам, которые традиционно используют в кулинарии.

Авокадо способствует усвоению питательных веществ. Многие фрукты и овощи усваиваются организмом намного быстрее и лучше в сочетании с другими продуктами, и авокадо является одним из таких «катализаторов». Он отлично сочетается с бананами и сухофруктами, а также со многими овощами, среди которых сельдерей, помидоры, огурцы, капуста, сладкий перец, кукуруза и морковь.