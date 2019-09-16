Названо неожиданное свойство йогурта (Фото)

Новости шоу бизнеса:Считается, что этот продукт может быть полезным за счет повышения уровня так называемого "хорошего холестерина".

Считается, что этот продукт может быть полезным за счет повышения уровня так называемого "хорошего холестерина".

Ученые говорят, что это помогает защитить кровеносные сосуды от утолщения в пожилом возрасте, что может привести к сердечным приступам и инсультам.

В ходе исследовании были опрошены 1080 женщин об их образе жизни и рационе питания, а также их артерии регулярно обследовались в течение трех лет. Ученые заявили, что необходимы дополнительные исследования, чтобы изучить его воздействие на сосуды.

Диетолог Керри Айви, который возглавлял австралийское исследование, говорит: "Молочные продукты имеют дурную славу из-за воздействия на сердечно-сосудистую систему. Но мы установили пользу пробиотических йогуртов и пытаемся установить отличия его характеристик от других молочных продуктов". Считается, что этот продукт может быть полезным за счет повышения уровня холестерина ЛПВП - так называемого "хорошего холестерина" - в крови.