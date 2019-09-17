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Названы продукты, которые забирают нашу энергию

Названы продукты, которые забирают нашу энергию
00:15 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Список семи продуктов, которые следует употреблять меньше.

Еда нужна человеку, чтобы обогатиться жизненно необходимой энергией, но есть продукты, которые воруют ее и истощают организм. Об этом сообщает издание "Рoliteka".

В ходе изучения влияния различной пищи на организм специалисты сделали выводы о энергосжигающих свойствах некоторых из продуктов. Если организму в тот или иной момент необходимо сохранить определенный уровень энергии, следует избегать употребления следующих 6-ти продуктов.

Избыточное количество кофе является причиной возникновения усталости и вялости, поскольку организм испытывает привыкания от регулярного поступления кофеина. Впоследствии тонизирующий эффект проявляется все слабее, и человек может испытывать желание поспать.

Мясо является тяжелым видом пищи для системы органов пищеварения, для работы которой необходимы энергетические запасы. В составе продукта содержится такой компонент, как железо, на усвоение которого необходима энергия, поэтому после сытного мясного обеда человек чувствует расслабленность и хочет отдохнуть.

Не менее количество энергетического ресурса теряет организм при употреблении быстрых углеводов, которые содержатся в макаронах, рисе и белом хлебе. Резкий приток энергии сменяется упадком сил и вялостью, поэтому следует заменить обычный рис на коричневый. При выборе хлеба специалисты рекомендуют остановить выбор на разновидностях из цельнозерновой муки.

К продуктам, которые вызывают вялый состояние, относятся бананы. Стоит обратить внимание на наличие в них магния, он способствует снижению энергетического запаса. Среди ягод такой считается вишня, в чьем составе присутствует мелатонин. Это компонент способствует появлению сонного состояния.

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Йогурт является полезным молочным продуктом при его умеренном употреблении. Триптофан в составе влияет на образование таких веществ, как серотонин и мелатонин. Эти компоненты оказывают успокаивающее и расслабляющее действие, что может вызвать желание вздремнуть.

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Все по теме:

Мясо, Кофе, Рис, Энергия, Бананы, Йогурт, Макароны, Белый хлеб, Продукты забирающие энергию.
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