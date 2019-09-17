Скачать
Вторник, 17.09.2019
Полозов посетил следственное управление ФСБ России
Полозов посетил следственное управление ФСБ России
Абромавичус: за пять лет украинский экспорт оружия надо увеличить до $2 миллиардов
Абромавичус: за пять лет украинский экспорт оружия надо увеличить до $2 миллиардов
Боруссия Д - Барселона: слова Вальверде перед матчем ЛЧ
Боруссия Д - Барселона: слова Вальверде перед матчем ЛЧ
Неудачный эксперимент: теперь комары стали выносливее
Неудачный эксперимент: теперь комары стали выносливее

Медики назвали еще одна опасность пальмового масла

Медики назвали еще одна опасность пальмового масла
02:10 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Немецкие ученые провели исследование, в ходе которого наблюдали за действием пальмового масла на организм.

Эксперты сделали заключение: постоянное присутствие в рационе питания продуктов с насыщенными жирами может привести к непоправимым изменениям в здоровье.

Изучением данной проблемы занимались ученые из Центра диабета в Дюссельдорфе, пригласившие для своих опытов 14 мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. В рамках проекта специалисты установили, насколько серьезно может повлиять на организм людей пальмовое масло, активно используемое сегодня пищевой промышленностью.

«В то время как организм может легко оправиться от разового употребления вредной еды, регулярное поедание нездоровой еды, богатой насыщенными жирами, может нанести долговременный ущерб путем изменений, связанных с жировой болезнью печени и диабетом», — таково мнение исследователей.

Наблюдения ученых говорят о том, что неблагоприятные трансформации в работе органов происходят, если из употребляемых в течение дня продуктов человек съедает пальмового масла в объеме одного стакана. По словам экспертов, такое количество жира эквивалентно восьми кусочкам пиццы Пепперони и чизбургеру с большой порцией картофеля-фри.

Медики убедились в том, что у людей, систематически потребляющих пальмовое масло на указанном уровне, в организме интенсивнее накапливался жир, и происходило снижение чувствительности к инсулину, что обуславливало повышенный риск диабета.

Продукты питания, которые нельзя есть после падения на пол

Кроме того, у наблюдаемых участников фиксировались нарушения работы печени. Это специалисты также связали с действием пальмового масло, в частности, с тем, что оно способствует повышению уровня триглицеридов.

Пальмовое масло печально знаменито тем, что будучи низкопробным жиром, используется в пищевой промышленности, в особенности при производстве кондитерских изделий. Этот жир критикуется за содержание веществ, способствующих повышению «плохого холестерина», крайне вредного для органов сердечнососудистой системы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пальмовое масло, Вред пальмового масла, Опасность пальмового масла, Свойства пальмового масла.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самая полезная каша: особенно поможет при артрите и гастрите
02 Viber представил новую функцию
03 Гороскоп на завтра, 17 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Низкое давление: причины и как улучшить состояние гипотоникам
05 Новый пресс-секретарь Разумкова: что о ней известно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мост Кличко&quot; опять открыли для посещения (Видео)
"Мост Кличко" опять открыли для посещения (Видео)
Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра, 17 сентября
Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра
Зеленский провел встречу с президентом Словакии (Фото, Видео)
Зеленский провел встречу с президентом Словакии (Фото, Видео)
Появился еще до человека: найден белок, устойчивый к антибиотикам
Появился еще до человека: найден белок, устойчивый к антибиотикам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь