Медики назвали еще одна опасность пальмового масла

Новости шоу бизнеса:Немецкие ученые провели исследование, в ходе которого наблюдали за действием пальмового масла на организм.

Эксперты сделали заключение: постоянное присутствие в рационе питания продуктов с насыщенными жирами может привести к непоправимым изменениям в здоровье.

Изучением данной проблемы занимались ученые из Центра диабета в Дюссельдорфе, пригласившие для своих опытов 14 мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. В рамках проекта специалисты установили, насколько серьезно может повлиять на организм людей пальмовое масло, активно используемое сегодня пищевой промышленностью.

«В то время как организм может легко оправиться от разового употребления вредной еды, регулярное поедание нездоровой еды, богатой насыщенными жирами, может нанести долговременный ущерб путем изменений, связанных с жировой болезнью печени и диабетом», — таково мнение исследователей.

Наблюдения ученых говорят о том, что неблагоприятные трансформации в работе органов происходят, если из употребляемых в течение дня продуктов человек съедает пальмового масла в объеме одного стакана. По словам экспертов, такое количество жира эквивалентно восьми кусочкам пиццы Пепперони и чизбургеру с большой порцией картофеля-фри.

Медики убедились в том, что у людей, систематически потребляющих пальмовое масло на указанном уровне, в организме интенсивнее накапливался жир, и происходило снижение чувствительности к инсулину, что обуславливало повышенный риск диабета.

Кроме того, у наблюдаемых участников фиксировались нарушения работы печени. Это специалисты также связали с действием пальмового масло, в частности, с тем, что оно способствует повышению уровня триглицеридов.

Пальмовое масло печально знаменито тем, что будучи низкопробным жиром, используется в пищевой промышленности, в особенности при производстве кондитерских изделий. Этот жир критикуется за содержание веществ, способствующих повышению «плохого холестерина», крайне вредного для органов сердечнососудистой системы.