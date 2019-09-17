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Как избавиться от вздутия живота: список полезных продуктов

Как избавиться от вздутия живота: список полезных продуктов
05:59 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Список лучших продуктов, которые входят в здоровую систему питания и могут помочь избавиться от вздутия живота и других проблем пищеварения.

«Любимый» многими чеснок также включен в этот список. Ароматный овощной корнеплод обладает сильными антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Таким образом, он способен выиграть войну против плохих бактерий.

Артишок – это один из лучших источников инулина. Употреблять его можно как в свежем, так и в обработанном виде. Это полезный диетический продукт.

Верный союзник в борьбе с вздутым животом – имбирь. Он помогает в выработке желудочного сока, а также транспортировку пищи через кишечник. Может помочь уменьшить тошноту. Специю можно использовать в рагу, супах и салатах, но золотой рецепт – это чай с имбирем.

Хорошо известная овсянка хороша для надлежащего функционирования системы пищеварения. Клетчатка насыщает организм, предотвращает ряд расстройств. Необходима для общего благоприятного состояния организма.

Яблочный уксус помогает с симптомами расстройства желудка, метеоризмом и тошнотой. Одна чайная ложка в блюде уравновешивает кислотность в желудке и помогает метаболизму.

Если вы еще не слышали о кресс-салате, пора включать его в еженедельное меню. Его горький вкус может помочь в стимуляции выработки пищеварительных соков и оттоку желчи из печени. Хороший отток желчи необходим для эффективной детоксикации, это отличный способ избавиться от жирорастворимых шлаков и токсинов из печени.

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И последнее, но не в последнюю очередь, диетологи рекомендует семена тыквы. Они являются мощным стимулятором кишечника. С древних времен сырые семена тыквы используются в качестве традиционной медицины против паразитов.

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Вздутие живота, Список полезных продуктов, Продукты от вздутия живота, Как избавиться от вздутия живота.
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