Почему стоит пить воду с лимоном каждое утро

Новости шоу бизнеса:Употребление лимонной воды с утра может оказать существенное положительное воздействие на ваше здоровье.

Такой напиток не только придаст освежающую бодрость на весь день, но и позволит запустить естественные процессы детоксикации.

Рассмотрим чем же ещё может быть полезна вода с лимоном с утра.

Стимуляция иммунной системы

Сок лимона, как известно, очень богат витамином С, который крайне благотворно влияет на иммунитет. Однако не только витамин С важен для правильной работы иммунитета. Железо также очень важный элемент и именно лимон увеличивает способность усваивать как можно больше железа из пищи.

Здоровая и красивая кожа

Лимоны – это мощный источник антиоксидантов, которые предотвращают негативное влияние свободных радикалов. Свободные радикалы ответственны за преждевременное увядание кожи. Витамин С помогает коже сохранить эластичность и борется с пигментными пятнами.

Снижение веса

Хотя сама по себе вода с лимоном не является чудодейственным средством по похудению, тем не менее этот фрукт снижает пристрастие к перееданию и стимулирует метаболизм.

Ощелачивание организма

Несмотря на кислый вкус лимона, он является одним из самых ощелачивающих продуктов на Земле. В закисленном организме развивается воспаление, ожирение, различные серьёзные заболевания, такие как рак, диабет и болезнь Альцгеймера.

Очищающие свойства

Лимон способствует избавлению от токсинов, что предотвращает образование наростов и повреждение клеток, тканей и органов. Он стимулирует печень на выработку ферментов и более эффективную работу. Вода с лимоном действует как мочегонное средство, а так же выравнивает pH, что препятствует росту бактерий. Это важно для людей, страдающих от ИМП (инфекция мочевыводящих путей).