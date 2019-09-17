Какую еду нельзя есть на голодный желудок (Фото)

Новости шоу бизнеса:Уже давно доказано, что именно завтрак остается наиболее важным и нужным для организма.

Многие начинают свой день с йогурта, кофе и апельсинового фреша, не подозревая, что все перечисленные продукты категорически нельзя употреблять натощак. Что еще лучше убрать из утреннего меню, рассказали эксперты.

Быстрые завтраки – хлопья, растворимые каши

Несмотря на то, что подобные продукты рекламируются как идеальная пища для начала дня, лучше заменить их более натуральными и полезными вещами. Являясь богатым источником углеводов, хлопья и быстрорастворимые каши резко повышают уровень сахара в крови, который затем также быстро падает, вызывая сильный голод. В итоге чувство сытости появляется ненадолго, и уже через пару часов вы снова захотите перекусить.

Кофе

Чашка свежего кофе по утрам – романтичная, но, к сожалению, вредная привычка. Если вы решили побаловать себя этим напитком в начале дня, не забудьте предварительно хорошо подкрепиться. Дело в том, что кофеин способствует выработке желудочного сока, который в отсутствии пищи начинает разъедать слизистую желудка и провоцировать возникновение гастрита.

К слову, добавленное в кофе молоко может и вовсе ухудшить всю ситуацию. Вяжущие вещества, содержащиеся в напитке, соединяются с белками молока и образуют соединения, которые в последствие осядут камнями в почках.

Специи

Жгучие специи и другие острые продукты влияют на желудок так же, как и кофе, провоцируя чрезмерную выработку желудочного сока и способствуя развитию болезней желудочно-кишечного тракта.

Продукты, содержащие сахар

Не думайте, что шоколадка или сахарная булочка поднимут вам утром настроение. Они скорее, наоборот, испортят его и даже самый весенний и солнечный день превратят в унылый. Оказывается, попадая в пустой желудок, сахар раздражает поджелудочную железу, которая мгновенно начинает вырабатывать инсулин. Как следствие, происходит резкое падение уровня сахара в крови, из-за чего мы можем испытывать грусть, усталость и раздражение.

Холодные и газированные напитки

Холодные и газированные напитки вызывают раздражение все той же слизистой, а так же сужают сосуды желудка, ухудшая местное кровообращение, что затрудняет переваривание пищи. Поэтому если вы проснулись утром с дикой жаждой, утолите ее простой кипяченой водой комнатной температуры.

Цитрусовые

Кинематографичный завтрак с апельсиновым фрешем, увы, не лучшая затея. Причина опять в той же слизистой желудка. Апельсины, грейпфрут, мандарины, да любые цитрусовые содержат большое количество кислоты, которая попадая в пустой желудок вызывают изжогу, а также увеличивает возможность развития гастрита, язвы и других проблем связанных с пищеварительной системой.

Груши

Этот фрукт слишком тяжелый для непроснувшегося организма – в грушах содержится много грубой клетчатки и трудноперевариваемых волокон, которые могут травмировать слизистые органов пищеварения и замедлить моторику желудка и кишечника, что не лучшим образом скажется на переваривании пищи.

Бананы

Высокое содержание магния и кальция в бананах может повлиять на работу сердечно-сосудистой системы, а также сильно нарушить кальциево-магниевый баланс, который очень важен для профилактики развития артериальной гипертонии и депрессивных состояний.