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Диетолог рассказала, как часто можно есть бургеры

Диетолог рассказала, как часто можно есть бургеры
05:42 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Эксперт Антонина Стародубова советует есть хорошие бургеры, лучше приготовленные самостоятельно.

Диетолог Антонина Стародубова считает, что употреблять такое блюдо, как бургер, следует не чаще раза в одну-две недели. Эксперт отметила, что бургеры – это еда, изобилующая калориями. По словам эксперта, калорийность одного бургера ресторанного производства может достигать 350 ккал, а во многих случаях она даже еще более высокая. В бургерах очень много насыщенных жиров, простых углеводов и соли – все эти компоненты оказывают стимулирующее действие на рост жировой ткани.

«Включать в свой рацион гамбургеры можно лишь изредка: чем реже — тем лучше», — озвучила диетолог главный принцип их употребления.

Любителям гамбургеров Антонина Стародубова советует модифицировать это блюдо, стараясь делать его более здоровым. Так, для его основы она рекомендует использовать цельнозерновые булочки, а котлеты готовить самостоятельно из нежирных сортов мяса с минимумом соли. Их обжарке следует предпочесть запекание.

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Гамбургеры, по словам диетолога, следует есть без соусов, чтобы не «утяжелять» их калорийность. Также вприкуску нужно употреблять свежие листья салатов и овощи – чем больше овощей, тем лучше.

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Бургеры, Антонина Стародубова, Сколько можно съедать бургеров, Вред бургеров, Опасность бургеров.
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