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Они могут навредить почкам: принимайте витамины правильно

Они могут навредить почкам: принимайте витамины правильно
22:33 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Необдуманный прием рыбьего жира и витамина D может привести к его избытку в организме, который вредит почкам и провоцирует заболевания.

Ученые из Университета Торонто (Канада) выступили на страницах журнала CMAJ с призывом не увлекаться самостоятельным приемом добавок и витаминов. Конкретно – не употреблять рыбий жир и витамин D без медицинских показаний.

 "Различные препараты на основе витамина D сейчас свободно продают в любой аптеке и магазине, и они могут представлять угрозу для здоровья несведущих людей", — сказал университетский специалист Борн Аугуст.

Исследователи привели в виде примера случай 54-летнего канадца, обратившегося за помощью к врачам из-за возникших у него проблем с почками. Эти неприятности начались после возвращения мужчины из поездки в Юго-Восточную Азию, где он проводил много времени на пляже. Через месяц после этого путешествия почки канадца начали выходить из строя.

Обследование у нефрологов не выявило сразу патологии — почки пациента имели нормальную структуру, анализы мочи также не содержали в себе ничего подозрительного. Было выполнено более обширное исследование, и выяснилось, что в крови пациента содержатся очень высокие дозы кальция и паратирина (гормон, способствующий его выводу). Ученые вспомнили, что то же самое может происходить в организме при приеме больших количеств витамина D.

Нехватка витаминов: 5 главных признаков

Когда у пациента поинтересовались, употреблял ли тот рыбий жир, выяснилось: мужчина действительно принимал витамин D на протяжении последних трех лет жизни. Делать это он начал по совету знакомого натуропата, который заверял, что это улучшает состояние здоровья и поддерживает вес тела в норме. В результате получилось, что мужчина, принимавший наобум большие дозы витамина D, отправился в поездку, в которой его организм благодаря солнцу начал получать еще больше витамина D. Возникла цепочка реакций, вызвавшая в итоге серьезные проблемы со здоровьем и разрушение почек.

В настоящее время, пройдя длительное лечение, мужчина живет с хронической болезнью почек третьей стадии. По словам медиков, данная история должна стать предупреждением для всех любителей самолечения.

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Здоровье, Таблетки, Витамины, Витамин Д, Рыбий жир, Почки.
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