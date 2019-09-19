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Можно ли спать днем и как правильно это делать

Можно ли спать днем и как правильно это делать
14:57 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Основная угроза заключается в приобретении тяжелых заболеваний.

Ученые утверждают, что дневной сон необычайно вредит организму. 

Исследователи из Европы и США заинтересовались, почему взрослому человеку нельзя спать днем. Они провели некоторые наблюдения за 30 тысячами добровольцев, которые дали свое согласие на это мероприятие.

Эта группа граждан регулярно ложилась поспать несколько часов в дневное время, после пробуждения специалисты проводили ряд диагностических процедур, чтобы понять, есть ли изменения. И они действительно появились у большинства, только улучшением это назвать нельзя.

После анализа проведенного эксперимента, ученые категорически не рекомендуют взрослым людям спать днем, так как это чревато такими патологиями, как нарушение обмена веществ, ожирение, инфаркт, инсульт, артериальная гипертензия, диабет.

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Некоторые из этих болезней являются опасными для жизни человека. К тому же, те люди, у кого имеются заболевания в хронической форме, могут иметь частые рецидивы. Поэтому, вместо дневного сна эксперты рекомендуют просто почитать что-то приятное или просто полежать и отдохнуть.

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Здоровье, Сон, Ученые, Исследователи, Дневной сон, Совет медиков.
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