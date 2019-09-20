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Вводящие в заблуждение надписи на этикетках (Фото)

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Вводящие в заблуждение надписи на этикетках (Фото)
09:43 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В последнее время многие из нас стали внимательно читать этикетки продуктов питания, выискивая доказательства их пользы или вреда.

  • 1

    Не стоит думать, что производители глупее нас и не принимают никаких мер, чтобы ввести потребителей в заблуждение — их арсенал полон бессовестных ухищрений, призванных усыпить нашу бдительность.

    Живой продукт

    Очень распространенная формулировка, которая становится бальзамом на душу любителям здорового питания. Можно подумать, что выпив йогурт с такой пометкой, сразу станешь на пяток лет моложе и зарядишься жизненной энергией на несколько часов вперед.

    Но на деле все гораздо прозаичнее и речь идет всего лишь о непастеризованном продукте. Такого параметра как "живой" нет ни в одном техническом регламенте, поэтому контролирующие органы не могут никак повлиять на желание производителя разместить это слово на упаковке товара.

  • 2

    Цельнозерновой хлеб

    Этот вид хлебобулочных изделий — настоящая находка для блюстителей изящной фигуры. Любительницы хлеба часто оправдывают себя тем, что этот продукт является полезным и диетическим. Но то, что пекарни выдают за цельнозерновой хлеб, обычно им не является.

    Настоящий цельнозерновой хлеб производят из муки первого сорта без посторонних примесей. А буханка, посыпанная семечками подсолнуха или какой-то крупой, может быть чем угодно, кроме цельнозернового продукта.

  • 3

    Органические овощи

    Увидев эту пометку, мы начинаем думать, что перед нами экологически чистая продукция. Так и должно быть на самом деле, но нужно знать, что маркетологи не несут никакой ответственности, размещая эту надпись на абсолютно любых овощах.

    Уверенность в том, что товар на самом деле безопасен для здоровья, могут обеспечить только официальные сертификаты с печатями, размещенные на сайте производителя.

  • 4

    Диетический продукт

    Вы можете сколько угодно считать продукт с пометкой "диетический" безопасным для вашей фигуры — истинного положения вещей это, увы, не изменит. Понять, не содержит ли пища вредных для вас компонентов или лишних калорий, можно лишь оценив ее состав.

    Внимательно читайте информацию на этикетке, где указаны показания и противопоказания, а также калорийность продукта. Именно это, а не заветное слово, является главным признаком диетической пищи. Не забывайте также оценивать содержание жиров, белков и углеводов, указанные производителем.

  • 5

    Фермерский продукт

    Надпись "фермерский продукт" — это не более чем маркетинговый ход производителя. Трудно представить, что при современных объемах производства продуктов питания, масло будут производить из молока, полученного симпатичной бабушкой в платочке от персональной Буренки.

    Современные фермы — это огромные агрохолдинги, полным ходом использующие все те добавки, которых сторонники здорового питания всячески стараются избежать. Хотите настоящий фермерский продукт? Покупайте продукты на рынках или прямо в деревне, у частника.

  • 6

    Масло без холестерина

    Холестерин, которым нас так пугают с экранов телевизоров, многим из нас мешает в полной мере насладиться хрустящей жареной картошкой и множеством других вкусностей. Поэтому масло без холестерина воспринимается как настоящая находка и реальный шанс вкусить вожделенную еду без риска для сосудов и сердца.

    Спешим вас обрадовать — в растительных маслах холестерина быть не может, поэтому пометка "без холестерина" на бутылке подсолнечного или кукурузного масла — это глупость. Да, холестерина бояться не стоит, ведь человеческий организм без него функционировать не может. Просто во всем нужно знать чувство меры.

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Здоровье, Продукты питания, Еда, Этикетки, Советы медиков.
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