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Продукты, которые не желательно употреблять при простуде

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Продукты, которые не желательно употреблять при простуде
03:28 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мало кому известно о диетах при простуде и кашле. Тем не менее, существует немалый список продуктов, употребление которых при простуде нежелательно.

  • 1

    Горячие напитки. Горячие напитки во время простуды нежелательны. Кипяток оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку ротоглотки, и вы можете обжечь горло. Изначально вам может показаться, что от горячего чая вам стало легче, но это всего лишь временное облегчение, которое сменяется ухудшением состояния. Во время простуды и гриппа рекомендуется выпивать много жидкости. Пейте напитки теплыми или слегка горячими - комфортными для вашего горла и пищевода.

  • 2

    Лимон и другие цитрусовые. Оказывается, употребление лимонов и других цитрусовых фруктов во время простуды и гриппа нежелательно. Да, в них большое количество витамина С, но в этих фруктах также много кислот, а вирусы и бактерии неплохо себя чувствуют в кислой среде. Вот почему при простуде рекомендуют пить минеральную щелочную воду.

  • 3

    Сладости. Врачи-диетологи советуют вовсе исключить сладости из своего рациона питания, тем более при болезни. Все дело в том, что сладости - это высококалорийное питание, что оказывает на организм определенную нагрузку. Но, кроме этого, сладости также подавляют активность иммунной системы. Так, американскими учеными было доказано, что обильное потребление сахара снижает функциональность лейкоцитов - иммунных клеток, защищающих наш организм от патогенных возбудителей и любых чужеродных агентов. Кроме того, при употреблении сладостей, сахар частично оседает на стенках горла и ротовой полости, что только способствует размножению патогенных бактерий, усиливая воспалительные процессы в ротоглотке. Если не можете жить без сладкого, то отдавайте предпочтение натуральным сладостям: сухофрукты, ягоды, морсы и соки (без добавления сахара). Однако и здесь нужно придерживаться "золотой середины". Чрезмерное употребление этих продуктов также вредит организму.

  • 4

    Кофе и алкоголь. Во время болезни кофе и алкоголь нужно исключить, поскольку они способствуют обезвоживанию организму, что недопустимо при острых респираторных вирусных инфекциях. Даже небольшое количество спиртного во время болезни не рекомендуется.

Продукты, которые обязательно нужно включить в свой рацион

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Здоровье, Простуда, Грипп, Вредные продукты.
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Продукты, которые не желательно употреблять при простуде
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