Какая ягода может спасти от смертельной болезни (Фото)

Новости шоу бизнеса:Эти вещества способны замедлять или предотвращать развитие многих видов рака.

Исследователи из Института рака в штате Пенсильвания (США), нашли в винограде ключ к борьбе с раком толстой кишки.

Несмотря на то, что виноград часто подвергается критике из-за высокого содержания сахара, он также считается природным источником мощных антиоксидантов – полифенолов.

Недавнее исследование показало, что соединения, содержащиеся в кожуре и семечках винограда, могут эффективно бороться с раком толстой кишки. Это третий по распространенности вид онкологии в мире, который в среднем встречается у 5% мужчин и 4% женщин.

"Комбинация ресвератрола и экстракта виноградных косточек очень эффективна при убийстве раковых клеток толстой кишки",- заявил автор исследования Джейрам Ванамала (Jairam Vanamala).

Эксперты считают, что их открытие способно дать толчок развитию нового препарата для клинического тестирования. В случае успеха эти соединения затем могут быть использованы при создании лекарств для профилактики рака толстой кишки и снижения риска рецидива заболевания у тех, кто его успешно перенес.