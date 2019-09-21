Как недосып связан с ожирением (Фото)

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11:38 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Ученные смогли выяснить, что дефицит сна негативно влиял на липидный обмен после приема еды.

Недостаток сна ухудшает жировой обмен почти сразу, а точнее в течение нескольких дней

Большинство людей не имеют четкого режима сна, посреди рабочей недели часто засыпают далеко за полночь, при этом надеясь отоспаться на выходных. Ученым удалось доказать, что всего 3 дня в неделю с дефицитом сна разрушают метаболизм.

На протяжении десяти дней в эксперименте принимали участие здоровые молодые мужчины. До этого они в течение одной недели полноценно отдыхали дома, а потом спали пять часов в будни. На четвертый день эксперимента на ужин участникам начали давать пищу с высоким содержанием жиров. Чтобы разобраться с влиянием недостатка сна на обмен веществ, участники сдавали образцы крови.

Недостаток сна приводил к более быстрому выведению липидов из крови после еды, что может провоцировать ожирение и появление избыточного веса.

Так эксперты в ходе исследования установили, что достаточно всего лишь нескольких дней неполноценного ночного сна, чтобы организм ощутил негативное влияние. В частности, ухудшение усвоения жиров и усиленное ощущение голода.

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Также ранее сообщалось, что не стоит пугаться на первых этапах похудения, если кажется, что что-то идет не так.

По данным Всемирной организации здравоохранения, уже через пару десятилетий ожирение станет одной из главных проблем человечества. Диетологи при этом отмечают, что при наборе веса человек сам создает для себя трудности, которые в итоге могут привести к развитию опасных заболеваний.

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Здоровье, Сон, Эксперты, Совет медиков.
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