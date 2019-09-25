Пустая тарелка: основные признаки недоедания

1 Нехватка энергии Вставать по утрам все сложнее: хочется лечь в ванной на коврике и спать дальше. И это при том, что человек спал положенные организму 7-8 часов. Скорее всего, он банально недополучает калории. Слабому полу в сутки нужно примерно 1500-2400 тысячи, мужчинам - от 2000 до 3000 тысяч.

2 Кружится голова, возможна потеря сознания Если человек часто недоедает, уровень сахара в крови может часто и резко снижаться. Это прямой путь к обморокам и головокружениям. Еще одна возможная причина - обезвоживание. Помимо насыщения едой, нужно пить достаточное количество воды в сутки. Лучше больше, чем меньше.

3 Плохая работа мозга Мозгу нужна четверть всего объема энергии, что получает организм за день. Замечали, что когда голодаете, забываете нужную информацию или не можете сосредоточиться на важном вопросе? Нехватка нутриентов ухудшает память и работу мозга. Даже если не успеваете пообедать, держите под рукой авокадо, черный шоколад, орехи, голубику, сэндвич с лососем.

4 Выпадение волос, ломкость ногтей Если волосы и ногти в одночасье пришли в плачевное состояние, обратите внимание на рацион. Кожные и волосяные покровы первыми остро реагируют на нехватку питательных веществ. Делайте упор на блюда с яйцами, лососем, шпинатом, бобовыми, овсянку, семечки и льняное масло.

5 Нервозность Если постоянно раздражаетесь без повода, вспомните поговорку: голодный человек - злой человек. Плохое питание способно добавить агрессии. Недостаток питательных веществ заставляет чувствовать себя подавленным и злым на весь мир.