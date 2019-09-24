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Какие причины каждый день есть огурцы (Фото)

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Какие причины каждый день есть огурцы (Фото)
13:04 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Как известно, огурец уже давно стал неотъемлемым компонентом разнообразных блюд красочного и щедрого летнего застолья.

  • 1

    Низкая энергетическая ценность

  • 2

    Огурец действительно является одним из низкокалорийных продуктов питания (не более 15,4 ккал на 100 г) благодаря высокому содержанию воды в составе, что позволяет диетологам включать этот вкусный подарок природы в рацион питания для тучных людей.

    Комплекс микроэлементов 

    Помимо чрезвычайно важных для умственной и физической работоспособности белков (около 1 г), жиров (0,1 г) и углеводов (3 г), огурцы богаты на минеральные соли: натрий, калий, кальций, хлор, фосфор, магний, медь, йод, фтор. Минералы укрепляют сердечную мышцу и нормализуют артериальное давление.

  • 3

    Богатство кислот

    Огурцы отличаются наличием ценных и незаменимых кислот – фолиевая, никотиновая, биотиновая. Эти компоненты отвечают за настроение и сон человека, метаболизм и пищеварение, а также наделяют данный продукт ежедневного питания моче- и желчегонным действием. Кроме того, огурцы должны обязательно присутствовать в меню людей, страдающих от мочекаменной болезни, отечности и артритов. Ведь этот царь огорода не допускает накопления желчи, отложения солей и образования камней.

  • 4

    Омоложение

    Экстракт огурца предусмотрительные косметологи добавляют в различные маски, скрабы, кремы для лица, которое нуждается в экстренном очищении и отбеливании. Также огурцы будущим мамам следует не только делать косметические препараты по уходу за чувствительной кожей лица, но и употреблять данную доступную по цене ягоду непосредственно в свежем виде для нормального внутриутробного развития крохи.

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Здоровье, Огурцы, Омоложение, Совет медиков, Низкая энергетическая ценность, Комплекс микроэлементов, Богатство кислот.
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